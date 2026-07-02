Nieve en Buenos Aires por la ola polar de frío extremo y alerta amarilla por temperaturas bajo cero + Agregar ámbito en









El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó una “bomba de frío” y chances de nevadas entre la madrugada y la mañana de este jueves.

@cindymfernandez / Gentileza de Danisa H.

La intensa ola de aire polar que afecta a gran parte del país comenzó a mostrar este jueves sus efectos más extremos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En distintos sectores del conurbano se registraron nevadas y caída de aguanieve durante la madrugada, mientras que el termómetro marcó temperaturas bajo cero en varias localidades, en una de las jornadas más frías del año. En la provincia de Buenos Aires, varias localidades como Tres Arroyos registraron caída de nieve por la bomba de frío que ingresó al territorio.

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El fenómeno había sido anticipado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que advirtió sobre el ingreso de una masa de aire de origen antártico capaz de provocar un marcado descenso térmico y generar condiciones favorables para precipitaciones invernales en zonas poco habituales.

Nieve en Buenos Aires por la ola polar de frío extremo Las primeras imágenes de copos de nieve y aguanieve comenzaron a circular durante la madrugada en redes sociales. Vecinos de localidades del sur y oeste del conurbano compartieron videos donde se observa la caída de nieve, un evento que despertó entusiasmo entre quienes salieron a las calles para registrar el momento.

La ola polar no solo impactó en Buenos Aires. En distintas provincias del centro y sur del país se registraron heladas generalizadas y temperaturas extremas, con marcas de hasta 14 grados bajo cero en algunas localidades patagónicas.

Nieve en Tres Arroyos @cindymfernandez / Gentileza de Danisa H. @cindymfernandez / Gentileza de Danisa H. Cómo seguirá el tiempo De acuerdo con los pronósticos oficiales, el frío persistirá durante los próximos días y el viernes podría convertirse en la jornada más fría del año para el AMBA. En varias localidades bonaerenses se esperan mínimas por debajo de los 0 °C, con heladas desde las primeras horas de la mañana, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires la temperatura rondaría 1 °C.

Pese a las bajas temperaturas, no se prevén precipitaciones significativas para el cierre de la semana. El tiempo se mantendría estable, con cielo poco nuboso y condiciones propicias para nuevas heladas durante las primeras horas del día. Aunque las nevadas en el AMBA son un fenómeno excepcional, las actuales condiciones meteorológicas reavivaron el recuerdo de episodios históricos como la nevada del 9 de julio de 2007, cuando la Ciudad de Buenos Aires volvió a cubrirse de blanco por primera vez en casi nueve décadas.

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