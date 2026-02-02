La vigencia de la historia de Ana Frank, en clave teatro documental

“Prinsengracht 263-La Casa de Atrás” ofrece una nueva mirada documental a la vida de Ana Frank. Está basada en hechos reales ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial y se presenta el martes 10 en el marco del ciclo "Teatro, humor y música judía" que se realiza hasta fin de marzo en el Paseo La Plaza.

Esta obra de teatro no solo se centra en la figura de Ana como se ha visto en cine y teatro, sino que también enfoca como narradores a la familia de Ana, la familia Van Pels, Fritz Pfeffer y Miep Gies.

“El mensaje sigue vivo, ochenta años después. Me aterra que, aunque intentemos reparar el mundo, la oscuridad vuelve a intentar repetir la historia. Sin embargo, sus valores, su inocencia y su lucha frente a la adversidad es la luz que disipa la tormenta, esa llama aún sigue encendida”, dice Gastón Brian Gliksztein , autor y director de “Prinsengracht 263-La Casa de Atrás”.

La obra ofrece una nueva mirada documental a la vida de Ana Frank para atestiguar la historia de las familias judías que se escondieron de los nazis. Basada en hechos reales ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial, descriptos por una adolescente de 14 años en su diario íntimo. Se presenta el martes 10 en el marco del ciclo "Teatro, humor y música judía" que se realiza hasta fin de marzo en el Paseo La Plaza.

Esta obra de teatro no solo se centra en la figura de Ana Frank como se ha visto en cine y teatro, sino que también enfoca como narradores a su familia, a los Van Pels, Fritz Pfeffer y Miep Gies aportando nuevos datos históricos que enriquecen el argumento. Nueve actores y un clarinetista en vivo, en una puesta en escena documental que acercarán al espectador a la historia real en la casa de atrás. Auspiciada por el Museo del Holocausto de Buenos Aires.

Gastón Brian Gliksztein: Como dramaturgo me interesaba contar esta historia tan “conocida” desde otro enfoque. La historia de Ana Frank ya se había visto mucho en cine y en teatro. El foco principal por supuesto está centrado en sus manuscritos y la historia es la misma, pero se conocía poco sobre el resto de los integrantes que convivieron con ella en Prinsengracht 263, La Casa de Atrás. Así que arme una obra coral dándole un marco de documental donde los actores rompen la cuarta pared y nos narran en primera persona su historia con datos biográficos , incluyendo sus nombres reales, que no están en el diario. Casi como si fuese una clase de historia.

P.: ¿Por qué quiso revisitar esta historia?

G.B.G.: Este fue un proyecto cuyo génesis data de hace más de cinco años en el departamento de cultura de Amia donde yo trabajaba como gestor y hacedor de espectáculos con identidad judía. Tras haber escrito y dirigido durante tres años ininterrumpidos una serie de musicales con las historias del antiguo testamento (La Tora) para público infantil, pensamos en este espectáculo completamente diferente. Siempre me interesaron las historias de mi pueblo judío. Y la Shoa (El Holocausto) y el origen del antisemitismo era una temática que quería abordar y Ana Frank es un personaje universal que ha trascendido más allá de la identidad judía. Así que nos pareció interesante hacer una nueva versión de esta historia, la estrenamos en 2020 en el auditorio de Amia y fue tan bien recibida que luego paso al teatro independiente y mas tarde llego a Calle Corrientes. La última función de esta obra fue en el Palacio Libertad en mayo de 2025. Ya en su quinta temporada es un espectáculo que no puedo dejar de hacer a través de los años.

P.: La obra no solo se centra en la figura de Ana sino que también hace lupa en la familia de Ana, la familia Van Pels, Fritz Pfeffer y Miep Gies, ¿cuáles son esos nuevos datos históricos que aporta?

G.B.G.: Toda la explicación en detalle del comienzo del arribo del nazismo a Alemania , donde vivían los Frank, Los Van Pels y Pfeffer y su posterior llegada a Holanda. Como así también datos biográficos desconocidos de sus vidas o no mencionados en el diario por Ana, ya que el foco estaba puesto en su intimidad. También a modo de epilogo conocemos que paso después con cada uno de los integrantes de la casa de Atrás. En el caso de Miep Gies que fue una de las “protectoras” no judías se aportan datos relevantes de su biografia que no se contaban en otras adaptaciones.

Periodista: ¿Visitó la Casa de Ana Frank en Amsterdam o el Museo aquí? ¿Qué puede decir?

G.B.G.: No he estado en Amsterdam aún. Me encantaría visitar Prinsengracht 263. El lugar se conservo para que todo el mundo sea testigo de la tragedia. Es un legado cultural, un testimonio viviente de la importancia del nunca más y de la persecución de la justicia. Sobretodo en tiempos como los que vivimos donde el antisemitismo vuelve a resurgir en el mundo. El Museo de la Shoa, lo mismo acá en Argentina. Y lo mismo cada lugar donde se preserve la historia. Incluso los que hacemos teatro con estas temáticas lo hacemos para dejar un testimonio para que la historia no se repita.

P.: ¿Qué le sorprende del legado de Ana Frank al mundo?

G.B.G.: La vigencia del mensaje , ochenta años después. Me aterra que, aunque intentemos reparar el mundo la oscuridad vuelve una y otra vez a intentar repetir la historia. Sin embargo sus valores, su inocencia y su lucha frente a la adversidad es la luz que disipa la tormenta. Esa llama aun sigue encendida. Ella falleció adolescente , hoy seria una anciana de más de noventa años y lo que nos legó principalmente es su voz para que millones de personas alrededor del mundo conozcan sobre el Holocausto para luego hacerse inmortal a través de sus páginas.

P.: ¿Cómo será la puesta en el Paseo La Plaza?

G.B.G.: Nos invita a convivir en el mundo de Ana Frank. Vamos a atestiguar el drama real de los ocho ocupantes del anexo y de su protectora. Además hay un clarinetista en escena que es parte del relato como un personaje más, con melodías instrumentales Klezmer en vivo, que es una música judía étnica, compuesta originalmente para este espectáculo.