La provincia de Buenos Aires lanzó un programa de obras para cooperativas y productores de la economía social + Agregar ámbito en









El Ministerio de Infraestructura bonaerense creó el Programa de Infraestructura para Entramados Productivos, que se hará junto a los municipios. Según la resolución, no supone gasto extra para la cartera.

El Gobierno bonaerense busca financiar obras para mejorar el funcionamiento de distintas cadenas de valor y fortalecer la producción autogestiva. Hablemos del Campo

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense creó el "Programa de Infraestructura para Entramados Productivos", que busca financiar obras para mejorar el funcionamiento de distintas cadenas de valor y reforzar el trabajo de las organizaciones de la producción autogestiva, en conjunto con los gobiernos locales.

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Así lo dispuso la resolución 861/2026, firmada por el ministro Gabriel Katopodis y publicada este jueves en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires.

En qué consiste el nuevo programa de infraestructura bonaerense Según los fundamentos, la intención es armar un modelo integral de obra pública que permita detectar qué proyectos de infraestructura necesitan las organizaciones de la agricultura familiar y de la economía social y solidaria, en diálogo con los municipios y otras áreas del Gobierno provincial. El texto también plantea sumar a cooperativas y federaciones de cooperativas de trabajo y de servicios públicos a la ejecución de obras y a la prestación de servicios en toda la Provincia.

La Subsecretaría de Planificación y Coordinación para el Desarrollo Territorial Sostenible será la autoridad de aplicación y podrá dictar las normas complementarias para ponerlo en marcha. La resolución aprueba además los objetivos, los ejes estratégicos y los prototipos de obra del programa, que figuran en dos anexos.

Infraestructura aclaró que la iniciativa no implica una erogación presupuestaria adicional para el ministerio. El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica intervino sin formular observaciones.

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