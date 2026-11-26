Bomberos voluntarios: el Gobierno giró casi $60.000 millones a cuarteles y federaciones de todo el país + Agregar ámbito en









La resolución 1217/2026 reparte los fondos entre 1.076 asociaciones, las federaciones provinciales, la academia nacional de capacitación y el área estatal que controla al sector. Los pagos arrancarán por las provincias con menos cuarteles.

El Gobierno nacional destinó más de $59.330 millones al sistema de bomberos voluntarios y de emergencias de todo el país.

El Gobierno asignó $59.330.748.051 al sistema de bomberos voluntarios y de emergencias, una partida que llegará a los cuarteles registrados en todo el país, a las federaciones provinciales, al Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina y a los organismos estatales que fiscalizan al sector y responden ante desastres.

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Así lo dispuso la resolución 1217/2026, publicada en el Boletín Oficial. La mayor parte del dinero, $46.277.983.480,08, va a las 1.076 asociaciones de bomberos voluntarios, y cada una recibirá $43.009.278,33. Esos fondos solo podrán usarse para comprar elementos de lucha contra incendios, para tareas de protección civil y para el mantenimiento del equipamiento que ya tiene cada cuartel.

Cuánto dinero recibirá cada cuartel de bomberos voluntarios Los pagos no serán automáticos. Dependerán de que las entidades estén al día con sus obligaciones administrativas y sus rendiciones de cuentas, y también de que haya fondos en la cuenta recaudadora del Banco de la Nación Argentina.

Las federaciones provinciales, consideradas entidades de segundo grado, cobrarán dos partidas de $3.559.844.877,75 cada una. El reparto entre ellas será proporcional a la cantidad de asociaciones afiliadas que cada federación haya informado y que figuren entre las beneficiarias del Anexo I. Uno de esos montos cubrirá gastos de funcionamiento, representación institucional y obligaciones legales, y el otro irá a la formación de bomberos y directivos.

En el caso del Consejo de Federaciones, la entidad de tercer grado del sistema, el aporte será de $3.559.844.883,06 para sostener la Academia Nacional de Capacitación de Bomberos Voluntarios. Se le sumarán $1.186.614.961,02 para funcionamiento, representación y obligaciones propias. Los pocos pesos de diferencia con las partidas de las federaciones se deben a que la resolución fija cada importe por separado.

Qué fondos recibirá la Agencia Federal de Emergencias Otros $1.186.614.971,34 irán a la Agencia Federal de Emergencias (AFE), que los recibirá a través de la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios. Con ese dinero podrá fiscalizar entidades, crear centros regionales de control, comprar equipos y cubrir gastos administrativos, de movilidad y traslados. La partida también contempla la formación de instructores, el diseño de cursos y guías de estudio, y subsidios extraordinarios para cuarteles que enfrenten emergencias. Los cuarteles podrán recibir subsidios extraordinarios para afrontar situaciones de emergencia y responder ante desastres. Foto: Consejo Nacional Bomberos Voluntarios Para que se hagan las transferencias, la Dirección Nacional deberá enviar la nómina de beneficiarios a la Subsecretaría de Gestión Administrativa. Tendrán prioridad las asociaciones que hayan cumplido sus obligaciones en tiempo y forma, y el cronograma empezará por las provincias con menos entidades. Según la norma, el objetivo es asegurar apoyo federal cuando haga falta la intervención de bomberos ante desastres naturales o siniestros de gran magnitud causados por el hombre, de cara al verano. Los controles para garantizar el uso de los subsidios La resolución también establece controles. Si después de entregados los fondos se detectan incumplimientos administrativos o irregularidades operativas, la autoridad de aplicación podrá dar de baja como beneficiaria a la asociación e iniciar acciones legales si corresponde. Todo lo que se compre con estos subsidios deberá cargarse en el inventario que fija la Ley 25.054, para que se pueda comprobar que el gasto se ajusta a lo autorizado. Además, los bienes muebles e inmuebles deberán llevar la leyenda "Subsidio Nacional Ley N.º 25.054. Ministerio de Seguridad Nacional - Presidencia de la Nación". Las especificaciones técnicas de esa identificación las definirá la AFE.