Son los titulares de los registros de Villa Carlos Paz N°1 y Córdoba N°21, que no depositaron lo recaudado durante varios meses. El ministerio ordenó gestionar el recupero del dinero, y ambos enfrentan causas penales en la Justicia Federal.

El Ministerio de Justicia , que conduce Juan Bautista Mahiques, removió a dos encargados de registros automotores de Córdoba porque no depositaron los remanentes de recaudación que correspondían al Estado nacional. Según lo calculado, el perjuicio fiscal actualizado supera los $337 millones , y la cartera ordenó iniciar acciones para recuperarlo.

Las medidas salieron en dos resoluciones publicadas este jueves en el Boletín Oficial . Los apartados son Roberto Francisco Longo, titular del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Villa Carlos Paz N°1, y María Claudia Luraschi, a cargo del Registro Seccional de Córdoba N°21. Ambos tuvieron sumarios administrativos que derivaron en denuncias penales.

La resolución 568/2026 trata el caso de Longo, que no giró a tiempo lo recaudado en siete períodos entre julio de 2024 y mayo de 2025: julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2024, y enero y mayo de 2025. El sumario había calculado un capital de $133.416.890,24, pero la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) lo actualizó a $205.030.505,34 al 25 de septiembre de 2026 y lo calificó de "relevante significación económica".

Longo fue notificado del sumario, pero no fue a declarar ni presentó descargo. Para Justicia, su responsabilidad disciplinaria quedó probada, y por eso le aplicó la sanción más grave que prevé el régimen: la remoción. Las áreas del ministerio tendrán que impulsar las acciones administrativas o judiciales necesarias para cobrar esa suma con sus intereses.

En el registro N°21 de Córdoba faltaron los depósitos de julio y agosto de 2024 y los del 1° al 17 de febrero de 2025. La resolución 570/2026, que dispuso la remoción de Luraschi, menciona un capital original de $79.888.659,50 que la SIGEN llevó a $132.309.057,05 al 29 de septiembre de 2026, también con la calificación de relevante significación económica.

El descargo de María Claudia Luraschi y la respuesta de Justicia

Luraschi, a diferencia de Longo, sí se defendió. Declaró, presentó un descargo con documentación y cuestionó las pruebas. Según su versión, no se quedó con el dinero ni lo desvió: el registro estaba desfinanciado y ella usó esos fondos para pagar "sueldos, cargas sociales, alquiler, servicios, mantenimiento e insumos indispensables" y mantener abierta la atención al público, sin beneficio personal.

Justicia rechazó ese argumento. Para el ministerio, lo recaudado por aranceles registrales es del Estado desde el momento en que se cobra, y los problemas operativos de una oficina no habilitan a usarlo para otra cosa. En el expediente de la encargada aparecieron además antecedentes de incumplimientos parecidos, lo que la cartera tomó como agravante.

Qué dice la normativa sobre los fondos de los registros automotores

Las dos resoluciones se basan en la misma regla. Los registros seccionales tienen que transferir el remanente de lo recaudado en un único depósito, dentro de los dos días hábiles posteriores al cierre de cada mes. La normativa, según Justicia, "establece con precisión qué parte de lo recaudado corresponde al Encargado en concepto de retribución y gastos operativos, y qué parte constituye remanente de recaudación perteneciente al Estado Nacional".

Que un registro dé pérdida no sirve como excusa. "La eventual diferencia negativa entre ingresos y egresos integra el riesgo propio de la gestión del Encargado", dicen ambas resoluciones, que aclaran que esa situación no autoriza a "retener o aplicar a otros fines" el dinero que debía llegar al ministerio.

En la Justicia penal, Longo está imputado por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública en una causa del Juzgado Federal de Córdoba N°2. Ante ese mismo juzgado, en otra investigación, la Fiscalía Federal N°1 de Córdoba pidió el procesamiento de Luraschi por los delitos de los artículos 173 inciso 7 y 174 inciso 5 del Código Penal.

Los dos exencargados todavía pueden apelar. Tienen 20 días hábiles administrativos desde la notificación para presentar un recurso de reconsideración, o 30 días hábiles para un recurso jerárquico.