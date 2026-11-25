El calor no da tregua en Buenos Aires: cómo seguirá el clima este jueves y durante el fin de semana + Agregar ámbito en









Después de una jornada cálida, las temperaturas tendrán un respiro durante el jueves, pero será pasajero: el termómetro volverá a superar los 30 grados desde el viernes y podría alcanzar los 34 durante el domingo, según el pronóstico del SMN.

El calor no da tregua en Buenos Aires: cómo seguirá el clima este jueves y durante el fin de semana.

El clima en la Ciudad de Buenos Aires tendrá un cambio de tendencia en los próximos días. Luego de una jornada de calor, este jueves llegará con temperaturas más moderadas, aunque el alivio durará poco: el calor volverá a intensificarse durante el fin de semana, con máximas que se ubicarán por encima de los 30 grados.

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Tras un miércoles con temperaturas que rondaron los 29 grados, para este jueves el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 27 grados. Durante la mañana, el cielo estará ligeramente nublado, sin probabilidades de precipitaciones, mientras que los vientos soplarán del sector noreste a velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la tarde, el cielo estará algo nublado y la temperatura alcanzará los 27 grados, con vientos del este. Por la noche, el termómetro descenderá hasta los 23 grados y se mantendrán las condiciones estables, sin lluvias previstas.

Después de una jornada cálida, las temperaturas tendrán un respiro durante el jueves, pero será pasajero: el termómetro volverá a superar los 30 grados desde el viernes y podría alcanzar los 34 durante el domingo, según el pronóstico del SMN. Cómo seguirá el clima en Buenos Aires durante el fin de semana El pronóstico extendido del SMN anticipa un ascenso progresivo de las temperaturas a partir del viernes. Para esa jornada se espera una mínima de 19 grados y una máxima de 31, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias previstas.

El sábado continuará la tendencia de temperaturas elevadas. La mínima será de 21 grados y la máxima alcanzará los 33 grados, en una jornada que alternará momentos de sol con nubosidad.

Sin embargo, el domingo podría convertirse en el día más caluroso de la semana en la Ciudad de Buenos Aires. El organismo meteorológico prevé una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 34 grados, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones. Así, el último fin de semana de noviembre estará marcado por condiciones cálidas y máximas superiores a los 30 grados, en un escenario que anticipa temperaturas propias del verano.

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