La provincia de Buenos Aires ofrece hasta $10 millones de recompensa para capturar a Marcelo Acosta, acusado de homicidio agravado en José C. Paz + Agregar ámbito en









El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires oficializó una recompensa de entre $5 millones y $10 millones para quienes aporten datos que permitan localizar a Marcelo Alejandro Roberto Acosta, prófugo en una causa por homicidio triplemente agravado. Se garantizará la reserva de identidad de los informantes.

El gobierno bonaerense dispuso una recompensa pública de entre $5 millones y $10 millones para quienes aporten información fehaciente que permita localizar y detener a Marcelo Alejandro Roberto Acosta, acusado por el crimen de David Eduardo Acosta, en una causa por homicidio triplemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, el uso de arma de fuego y la intervención de una menor de 18 años.

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image La medida fue formalizada mediante la Resolución 1280/2026 del Ministerio de Seguridad y publicada este martes en el Boletín Oficial bonaerense. La solicitud fue impulsada por el procurador general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte Grand, en el marco de una investigación penal en la que Acosta permanece prófugo.

Según la resolución, la recompensa será abonada a quienes suministren datos que permitan dar con el paradero del acusado, siempre que no hayan intervenido en el hecho investigado. El monto será determinado en función del mérito de la información aportada.

De acuerdo con la investigación, el crimen ocurrió el 14 de noviembre de 2025 en el barrio Néstor Kirchner de José C. Paz y estaría vinculado a una disputa en un punto de venta de drogas. Según la causa, David Acosta fue baleado durante un enfrentamiento y su cuerpo fue trasladado en un automóvil durante más de 11 kilómetros hasta un descampado del barrio El Vergel de Cuartel V, en Moreno, cerca de donde se construye la nueva cárcel y alcaidía. La pesquisa permitió reconstruir parte de la secuencia mediante testimonios y cámaras de seguridad. Hasta el momento hay cuatro personas detenidas por el hecho, mientras que Marcelo Alejandro Roberto Acosta continúa prófugo y es señalado como uno de los principales acusados.

La resolución establece que las personas interesadas en aportar información podrán hacerlo ante los fiscales generales de los distintos departamentos judiciales de la provincia, la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial General San Martín o la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas. Además, el Gobierno provincial remarcó que se garantizará la estricta reserva de identidad de quienes brinden datos en el marco del programa de recompensas creado por el Decreto 2052/98. También solicitó al Ministerio de Comunicación Pública la difusión masiva de la búsqueda a nivel nacional, local y en las zonas vinculadas con el caso.