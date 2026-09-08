La reacción del Gobierno a los malos resultados de las pruebas PISA: "Es consecuencia de las últimas gestiones"

El Ministerio de Capital Humano aseguró que los resultados de las evaluaciones reflejan las trayectorias escolares acumuladas durante los últimos 12 años y atribuyó el deterioro en Matemática, Lectura y Ciencias a las políticas educativas de las gestiones anteriores. También defendió el Plan Nacional de Alfabetización y el Plan Nacional de Matemática.

El Gobierno salió a responder a los preocupantes resultados de las evaluaciones PISA 2025 y atribuyó el deterioro de los aprendizajes en la Argentina a las políticas educativas implementadas durante las gestiones anteriores. A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano aseguró que los resultados de la evaluación internacional reflejan los aprendizajes acumulados por los estudiantes durante sus trayectorias escolares y remarcó que los jóvenes evaluados iniciaron su recorrido educativo en 2013.

"En nuestro país, los datos evidencian una situación crítica en los aprendizajes como consecuencia de las últimas gestiones de gobierno", sostuvo la cartera que conduce Sandra Pettovello.

El comunicado oficial se conoció luego de que los resultados de PISA 2025 volvieran a encender las alarmas sobre el sistema educativo argentino, con un fuerte retroceso en áreas clave como Matemática, Lectura y Ciencias.

El Ministerio sostuvo que los resultados deben analizarse en el marco de una tendencia mundial de estancamiento y caída de los aprendizajes, aunque advirtió que ese fenómeno global "no explica por sí solo la magnitud de la caída en Argentina".

En ese sentido, el Gobierno fue más allá y atribuyó una responsabilidad directa a las políticas aplicadas durante los últimos años. "El estado de la educación es consecuencia directa de una cultura educativa instaurada durante años por los gobiernos kirchneristas, que deterioraron cada sector del sistema" , señaló el comunicado.

Para Capital Humano, la caída argentina se produjo además sobre una situación educativa que ya presentaba dificultades. Según planteó la cartera educativa, mientras el deterioro y el estancamiento alcanzaron a gran parte de América Latina y otros países del mundo, en la Argentina el retroceso partió de "un punto de partida que ya era bajo".

Tras los preocupantes resultados de PISA 2025, el Gobierno apuntó contra los gobiernos kirchneristas por el deterioro educativo y aseguró que la tendencia global no explica por sí sola la magnitud de la caída argentina. Freepik

PISA 2025 y una tendencia global de caída en los aprendizajes

El comunicado también puso el foco en el escenario internacional y señaló que los resultados de esta edición se encuentran entre los más bajos registrados desde la creación del programa PISA, impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el año 2000.

A nivel global, la mayor caída se registró en Lectura, especialmente en las habilidades de mayor complejidad. Según destacó Capital Humano, la OCDE identificó un fenómeno denominado "lectores apresurados", vinculado a estudiantes que responden de manera rápida e incorrecta.

Esta conducta, según el organismo internacional, casi se duplicó entre 2018 y 2025. Además, los países que registraron mayores retrocesos en Lectura también mostraron caídas en las otras áreas evaluadas.

Sin embargo, para el Gobierno argentino, la tendencia internacional no alcanza para explicar el resultado local. Por eso, el comunicado vinculó directamente el desempeño de los estudiantes con las políticas educativas desarrolladas en los últimos años.

El Gobierno defendió el Plan Nacional de Alfabetización y Matemática

Frente al diagnóstico crítico, Capital Humano defendió las políticas implementadas por la actual gestión y destacó dos programas de alcance federal: el Plan Nacional de Alfabetización y el Plan Nacional de Matemática. El primero apunta a fortalecer los aprendizajes desde los primeros años de escolaridad y garantizar que los estudiantes puedan leer, comprender y producir textos de acuerdo con su edad.

El segundo tiene como objetivo reforzar las capacidades numéricas de los alumnos de todo el país, en un contexto en el que los resultados de Matemática volvieron a mostrar una de las principales debilidades del sistema educativo argentino. "El segundo está enfocado en fortalecer de manera prioritaria las capacidades numéricas de los estudiantes de todo el país para que ningún chico quede rezagado", destacó el Ministerio.

Las evaluaciones PISA miden cada tres años los conocimientos y capacidades de estudiantes de 15 años en Matemática, Lectura y Ciencias. En la edición 2025 participaron 91 países. En la Argentina fueron evaluadas 413 escuelas y unos 11.200 estudiantes.