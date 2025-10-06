La semana de octubre 2025 que acumula feriados inesperados y podría cambiar tus planes







El mes cuenta con días de descanso que se convierten en la excusa perfecta para programar actividades o hacer una escapada.

Vecinos disfrutan de uno de los feriados de octubre, una antesala ideal para los descansos y celebraciones que se acercan de cara a fin de año. Pixabay

Octubre 2025 llegó con más de una sorpresa. Además del feriado del 10 de octubre por el "Día de la Raza", se suman descansos con fechas locales y patronales que modificarán la rutina de muchas ciudades de la provincia de Buenos Aires.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Entre celebraciones fundacionales y festividades religiosas, varios municipios bonaerenses disfrutarán de jornadas no laborables. Algunos vecinos se preparan para escapadas cortas, mientras otros celebran las tradiciones que dan sentido a sus comunidades.

feriado Los feriados de octubre sorprenden con un día extra de descanso en la provincia de Buenos Aires y planes que muchos no tenían previstos. Pixabay

Por qué es feriado el 8 de octubre de 2025 El 8 de octubre se destaca dentro del calendario provincial porque San Andrés de Giles celebra su aniversario fundacional. Este día se convierte en feriado local, y gran parte de la ciudad se suma a los festejos con desfiles, ferias y actividades culturales que reflejan su identidad histórica.

El origen del feriado se remonta a la creación oficial del municipio, cuya historia se entrelaza con el desarrollo agrícola e industrial de la región. Cada año, las instituciones locales, las escuelas y los clubes participan de los eventos que conmemoran el crecimiento de la ciudad.

Además, este tipo de fechas no solo promueve el orgullo local, sino que también impulsa el turismo interno. Los visitantes encuentran en San Andrés de Giles una oportunidad para descubrir su patrimonio rural, su gastronomía típica y la hospitalidad de su gente. Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

Temas Feriados