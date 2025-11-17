La Sociedad Argentina de Pediatría alertó sobre la abrupta caída en la vacunación infantil

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) expresó su " profunda preocupación " ante un " escenario de fragilidad inmunológica colectiva " al advertir que hubo un descenso sostenido en la cobertura de vacunación infantil y adolescente en Argentina.

En ese sentido, los especialistas remarcaron a través de un comunicado que la baja en la cobertura de vacunas "ponen en riesgo la protección comunitaria y favorecen la reemergencia de enfermedades eliminadas como hepatitis A, tos convulsa, sarampión y la poliomielitis ”.

El mensaje llega luego de que constataran un descenso sostenido y generalizado en la administración de vacunas fundamentales del Calendario Nacional de Vacunación (CNV)“. Ante este escenario, remarcaron que la situación es comprometida para toda la sociedad: "Las cifras actuales no solo comprometen la inmunidad individual , sino que ponen en riesgo la salud pública en su conjunto ”, sostuvo la doctora Alejandra Gaiano, prosecretaria del Comité de Infectología de la SAP.

“La caída de coberturas afecta de forma transversal a todas las edades pediátricas , pero es particularmente alarmante en las vacunas de los niños menores de 18 meses de vida, embarazadas y en la adolescencia ”, concluyó la especialista.

Según precisaron desde la SAP, en 2024 ninguna de las vacunas evaluadas alcanzó la meta programática del 95% necesaria para asegurar la inmunidad colectiva. Varias dosis estratégicas se encuentran incluso por debajo del 50%.

El caso más saliente es el de la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y paperas), que registró un 46% en 2024, mientras que entre 2015 y 2019 se había mantenido en el 90%. De esta manera, los médicos advierten que estas enfermedades podrían reaparecer en el país.

En el mismo sentido, entre 2009 y 2019, el refuerzo contra la poliomielitis nunca bajó del 84% en niños que ingresaban a la escuela primaria. Pero en 2024 ese porcentaje se desplomó al 47,6%, un mínimo histórico.

El esquema obligatorio para los preadolescentes sufrió una reducción adicional de hasta 10 puntos porcentuales. El impacto más fuerte se observó en la vacuna contra el virus del papiloma humano (HPV), que alcanzó solo a la mitad de los chicos y chicas en edad de aplicarla.