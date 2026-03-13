El doctor Alejandro Dolina: la UBA le otorgará el Honoris Causa + Seguir en









La decisión fue aprobada por el Consejo Superior de la universidad en reconocimiento de a su extensa trayectoria intelectual y artística dentro de la cultura argentina.

Con este reconocimiento, la UBA valida el impacto de un intelectual que ha sabido cruzar las fronteras de la literatura, el cine y los medios masivos.

Por su enorme legado en la cultura nacional, el reconocido escritor, músico, actor y pensador argentino, Alejandro Dolina recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La resolución del Consejo Superior celebra la polifacética carrera del escritor y conductor, considerando su figura un aporte indispensable para el arte y la reflexión intelectual en el país.

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Para justificar esta distinción, la UBA resaltó la versatilidad de Dolina, cuya formación académica abarca las Letras, la Historia y la Música. La institución puso especial énfasis en su legado literario, con clásicos como "Crónicas del Ángel Gris" y su reciente novela "Notas al pie", además de valorar su peso mediático y artístico en radio, teatro y televisión, lo que lo posiciona como un referente ineludible de la cultura nacional.

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad fue la que impulsó este Doctorado Honoris Causa. El proyecto contó con el respaldo del vicedecano Diego de Charras y los directores de carrera, Larisa Kejval, de Comunicación Social y Miguel De Luca, de Ciencia Política.

En la propuesta, se hizo especial énfasis en cómo la obra de Alejandro Dolina fue moldeando el pensamiento cultural del país, logrando trascender y conectar con múltiples generaciones.

Reconocimiento a Alejandro Dolina desde la UBA Reconocimiento Alejandro Dolina UBA La Resolución de la Facultad de Ciencias Sociales mediante la cual solicita se otorgue al señor Alejandro Ricardo DOLINA el título de Doctor Honoris Causa de la UBA. Además, el reconocimiento a Alejandro Dolina evoca sus raíces en Caseros, homenajeadas mediante el paseo que lleva el nombre de su obra más famosa. Dolina representó una voz icónica de la radiofonía con programas como "La venganza será terrible", demostrando su talento audiovisual como creador y actor en proyectos como "Recordando el show de Alejandro Molina".

Al otorgar esta distinción, la Universidad de Buenos Aires valida el impacto de un intelectual que ha sabido cruzar las fronteras de la literatura, el cine y los medios masivos.