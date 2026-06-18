Terror en una panadería de La Plata: un hombre entró armado con un hacha y le disparó al hijo del dueño + Agregar ámbito en









El hecho tuvo lugar en el comercio "La Catedral". Tras el episodio, el atacante quedó detenido.

El atacante irrumpió primero en la panadería armado con un hacha y, poco después, regresó al lugar con una pistola. Captura de Pantalla

Un hombre de 78 años desató un violento ataque en una panadería del centro de La Plata. El incidente ocurrió en el comercio "La Catedral", ubicado en la esquina de las calles 17 y 54, donde el agresor irrumpió armado con un hacha, amenazó a una empleada y destrozó un ventanal. Lejos de calmarse, el señor se retiró del lugar y regresó minutos después con un arma para dispararle al hijo del dueño del local, por motivos que la policía aún intenta determinar.

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La Policía desplegó un operativo en el comercio y detuvo al agresor. Personal policial y peritos trabajaron en el lugar para reconstruir los hechos, los cuales quedaron grabados en las cámaras de seguridad del local. En tanto, allegados al comercio revelaron que el implicado ya cuenta con antecedentes por violencia y reiterados episodios de acoso hacia las empleadas de la panadería.

Ataque en una panadería de La Plata: el video El estremecedor ataque quedó registrado en su totalidad por las cámaras de seguridad del comercio.

video ataque en La Plata Video registrado por cámara de seguridad del comercio.

“Es una persona enferma, no podemos hacer nada porque tiene 78 años”, lamentó una de las empleadas del comercio. Mientras tanto, las autoridades avanzan con la investigación para esclarecer los detalles del ataque y se aguardan informes oficiales sobre el estado de salud del joven herido.

El ataque causó una gran conmoción en el barrio y motivó a los comerciantes de la zona a exigir medidas de seguridad urgentes para evitar que se repitan hechos de tanta violencia.

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