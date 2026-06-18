Femicidio de Agostina Vega: declara Osvaldo Fasseta, el amigo de Claudio Barrelier

La fiscalía sostiene que cada Fassetta cumplió un rol específico, tras considerar que Barrelier no habría actuado solo. Ambos mantenían una amistad de 10 meses al momento se conocerse el hecho.

La fiscalía sostiene que cada uno cumplió un rol específico y que Barrelier no habría actuado solo.

El fiscal Raúl Garzón le tomará declaración indagatoria a los acusados Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani , ambos investigados por el delito de encubrimiento por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba. Mientras se espera que el hombre hable este jueves, la mujer lo haría mañana viernes.

La fiscalía sostiene que cada uno cumplió un rol específico y que Barrelier no habría actuado solo. La investigación sostiene que Fassetta mantenía una amistad con él desde hacía 10 meses. Ambos se habrían conocido por su simpatía hacia el club Instituto .

Los sospechosos vivían en el mismo domicilio en el barrio Cofico y, a través de ese vínculo, Fassetta habría tomado contacto con Vega y su madre. Por su parte, Andreani, expareja de Barrelier, es investigada por haberle prestado su auto , en el que se trasladó el cuerpo de la adolescente hasta un descampado.

La principal prueba en su contra son videos que los muestran juntos después del femicidio. El principal acusado se presentó este martes ante el fiscal y solo dijo que no participó del crimen, además de negarse a responder preguntas.

Barrelier concurrió este mediodía a la fiscalía, junto a su abogado defensor, pero se abstuvo de declarar cuando fue consultado sobre su presunta participación en el crimen de la adolescente de 14 años.

osvaldo fassetta Fassetta vivía en el barrio Cofico y mantenía una relación de amistad con Barrelier desde hace menos de un año. Facebook

El acusado estaba imputado como presunto autor material del delito de homicidio agravado por cometerse en un contexto de violencia de género. Sin embargo, la fiscalía agravó la carátula por el delito de “homicidio triplemente calificado”.

Para el fiscal Garzón, Agostina Vega entró a la casa ubicada en el barrio Cofico el 23 de mayo. Entre esa noche y la madrugada del día siguiente, habría sido abusada y asesinada por asfixia.

Después del crimen, Barrelier habría conservado el cuerpo durante varias horas antes de iniciar el macabro plan para hacerlo desaparecer. La reconstrucción judicial sostiene que el lunes por la mañana cargó los restos en el auto de Andreani y los trasladó hasta un descampado de barrio Ampliación Ferreyra. Allí los enterró con la intención de ocultar las pruebas del crimen.

Femicidio de Agostina Vega: una nueva testigo podría agravar la situación judicial de la exnovia de Claudio Barrelier

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó un nuevo elemento que podría tener impacto en el expediente. La representación legal de la familia de la adolescente confirmó que una testigo se presentará ante la Justicia para aportar información vinculada al entorno de Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen, y que sus declaraciones podrían complicar la situación procesal de Soledad Andreani, detenida por presunto encubrimiento.

La novedad fue dada a conocer por Fernanda Alaniz, abogada del padre de la víctima, quien explicó que la persona ya fue ofrecida formalmente como testigo y que su declaración podría realizarse en las próximas horas ante el fiscal Raúl Garzón, a cargo de la investigación.

Según señaló la letrada, el testimonio aportaría datos relacionados con los vínculos y movimientos de personas cercanas a Barrelier, así como información que podría reforzar las sospechas sobre la participación de Andreani en hechos posteriores al asesinato.