Lanzan becas gratuitas para capacitación IT con salida laboral: cómo inscribirse

La fundación Empujar lanzó la inscripción este 1 de abril. Los cursos son de Help Desk y Q.A. Testis Master. Todos los detalles, en la nota.

Empujar lanza una capacitación IT con 120 lugares gratuitos.

La fundación Empujar abrió este lunes 1 de abril del 2024 las inscripciones para el programa Empujar IT , que entregará 120 becas totalmente gratuitas para jóvenes de 18 a 24 años que provienen de sectores vulnerables , los cuáles serán capacitados en el campo de la tecnología a través de sus cursos en Help Desk y Q.A. Testing Master.

“La Fundación se enfoca en jóvenes que provienen de contextos vulnerables, quienes muy probablemente no tengan acceso a este tipo de cursos. La capacitación es el puntapié inicial para seguir en el camino de la formación y estudiar carreras relacionada con estas disciplinas , que además ofrecen un campo laboral amplio con sueldos atractivos”, afirmó Germán Lojk, director ejecutivo de Empujar.

Empujar IT: de qué se trata la capacitación y cuándo inicia

Empujar IT comenzará el 15 de abril y no solo entrenará a los jóvenes en Help Desk y Q.A. Testing Master, sino también en soft skills, ponderadas a la hora de insertarse en un trabajo.

Además, contará con un equipo de voluntariado profesional que los guiará y les realizará seguimiento personalizado a través de mentorías. Luego de la fase de capacitación, podrán acceder a una bolsa de empleos exclusiva.

Empujar IT: requisitos para inscribirse

Las 120 becas del programa Empujar IT están destinadas para jóvenes de 18 a 24 años que provienen de sectores vulnerables y que vivan en alguna de las siguientes localidades:

CABA

Avellaneda

Almirante Brown

Berazategui

Berisso

Ensenada

Escobar

Florencio Varela

General Rodríguez

General San Martín

Hurlingham

Ituzaingó

José C. Paz

La Matanza

La Plata

Lanús

Lomas de Zamora

Malvinas Argentinas

Merlo

Moreno

Morón

Pilar

Quilmes

San Fernando

San Isidro

San Miguel

Tigre

Tres de Febrero

Empujar IT: cómo inscribirse para conseguir una de las 120 becas gratuitas