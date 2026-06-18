Según señalaron personas con discapacidad y sus familias, el proceso exigido por el Gobierno se vio afectado por caídas en la plataforma digital, demoras y una total falta de asistencia al usuario.

Largas filas y demoras en Constitución por el trámite para vincular el CUD a la SUBE

Constitución fue escenario de largas filas, demoras y protestas este jueves. Decenas de personas con discapacidad y sus familias acudieron al lugar intentando asociar el Certificado Único de Discapacidad ( CUD ) a la tarjeta SUBE , un requisito obligatorio impuesto por el Gobierno para no perder la gratuidad en trenes y colectivos.

La medida entrará en vigor este viernes 19 de junio en los servicios de jurisdicción nacional, exigiendo que la tarjeta esté registrada a nombre del beneficiario . Sin embargo, ante el colapso y las fallas constantes de la plataforma virtual, sumadas a la falta de asesoría oficial, muchos usuarios se vieron obligados a realizar el trámite de forma presencial .

En medio de este escenario, la actriz Lola Berthet , madre de un joven con discapacidad, manifestó públicamente su indignación en una entrevista con C5N, donde calificó la medida gubernamental como una crueldad: "Estoy sacada. Otra vez la crueldad de meternos en trámites irrisorios. Piden documentación para corroborar que mi hijo sigue siendo autista" . Berthet relató que, tras intentar sin éxito completar el proceso a través de internet debido a los problemas técnicos de la página web oficial, no tuvo más opción que dirigirse personalmente a una sede comunal.

En paralelo, la actriz cuestionó con dureza la falta de empatía de los funcionarios , asegurando que quienes toman estas decisiones ignoran por completo el día a día de las familias afectadas. Berthet advirtió que el exceso de burocracia empeora una situación que ya es crítica para el sector, el cual ya sufre las consecuencias de la falta de movilidad.

"Hay muchas escuelas que cerraron y transportistas que se quedaron sin trabajo porque las personas con discapacidad no pueden trasladarse. Todo eso está sucediendo", concluyó, denunciando el impacto profundo que estas medidas tienen en la educación y el empleo adaptado.

filas en constitucion Las extensas filas en Constitución expusieron el malestar diario de los usuarios.

Tarjeta SUBE por discapacidad: el trasfondo del reclamo y la crisis del sector

Este reclamo por los nuevos requisitos de la SUBE ocurre en medio de una tensa relación entre el Gobierno nacional y las organizaciones de discapacidad. El sector acusa al Ejecutivo de profundizar el ajuste en áreas clave como educación, transporte y acompañamientos terapéuticos, además de incumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Las extensas filas en Constitución expusieron el malestar diario de los usuarios, quienes sufrieron la pérdida de horas de trabajo y la falta de asistencia estatal para completar el trámite obligatorio. Uno de los afectados que esperaba en el lugar resumió la frustración generalizada: "Lamentablemente, en vez de hacer todo más simple para la gente, te lo complican. La página no anda, no hay oficinas de SUBE, llamás por teléfono y solo te atiende una operadora. Yo puedo estar parado, pero me pongo a pensar en las personas que no pueden hacer largas horas de fila. ¿Qué hace esa gente?".

El panorama de los beneficiarios se vuelve aún más complejo al sumarse la crisis económica que atraviesan, la cual vuelve indispensable el beneficio del transporte. Con profunda angustia, el mismo usuario concluyó: "Es feo y doloroso. La estamos pasando mal. No tenemos trabajo, cobramos poco, las cosas aumentan. Es indignante. Nos sentimos maltratados".