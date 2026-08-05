Fred Machado fue declarado culpable en EEUU y espera conocer su condena

El empresario, investigado en la Argentina por el financiamiento de la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019, admitió haber participado en una maniobra de fraude y lavado de dinero. La Justicia de Texas aún debe definir la pena.

Federico "Fred" Machado admitió los delitos de fraude electrónico y lavado de dinero ante la Justicia de Estados Unidos. El tribunal de Texas todavía debe definir la condena que deberá cumplir.

El empresario argentino Federico "Fred" Machado fue declarado formalmente culpable por un tribunal federal de Estados Unidos por los delitos de conspiración para cometer lavado de dinero y fraude electrónico. Ahora resta que la Justicia determine la condena que deberá cumplir.

La resolución fue firmada por el juez federal Amos L. Mazzant III, quien homologó la recomendación realizada en mayo por el magistrado Don Bush, luego de que Machado admitiera su responsabilidad durante una audiencia judicial y aceptara los cargos en el marco de un acuerdo con la fiscalía.

Inicialmente, el empresario se había declarado inocente tras ingresar a Estados Unidos. Sin embargo, más adelante modificó su estrategia de defensa para negociar un acuerdo de culpabilidad, mediante el cual reconoció haber captado millones de dólares de inversores a través de la supuesta venta de aeronaves que en realidad nunca estuvieron disponibles.

Según la investigación, las maniobras se realizaron desde Florida mediante las firmas South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing , apoyadas en una sociedad radicada en Oklahoma City. Los investigadores sostienen que Machado obtuvo millones de dólares mediante operaciones que nunca llegaron a concretarse porque los aviones ofrecidos jamás fueron entregados.

Como parte del acuerdo, la fiscalía federal retiró el cargo por narcotráfico internacional , por lo que Machado quedó condenado únicamente por los delitos de fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero, ambos con penas máximas de hasta 20 años de prisión, además de multas y eventuales decomisos de bienes.

El vínculo con la causa de José Luis Espert

El expediente estadounidense también incorporó como prueba una transferencia de u$s200.000 enviada a José Luis Espert y registrada a través del Bank of America.

Esa operación está vinculada a un avión identificado con la matrícula N28FM, utilizado por Machado para viajar a la Argentina. En el país, esa transferencia forma parte de la investigación que lleva adelante el fiscal de San Isidro Fernando Domínguez, en una causa en la que Espert se encuentra imputado por presunto lavado de dinero.

Mientras tanto, la Justicia estadounidense todavía debe fijar la pena. La defensa de Machado busca que el tribunal compute el tiempo que permaneció detenido tanto en una cárcel privada de Oklahoma como durante los cuatro años de prisión domiciliaria que cumplió en Viedma, luego de haber sido detenido en Bariloche en 2021.