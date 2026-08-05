Candela Arizaga habló tras la detención de Facundo Moyano: "Tengo errores como cualquiera"

La influencer aseguró que se encuentra bien y confirmó que pudo reencontrarse con su mascota. Su abogado afirmó que ambos habían consumido cocaína antes de que ella escapara del departamento de Belgrano.

Candela Arizaga , la joven vinculada sentimentalmente con Facundo Moyano , habló por primera vez después de lo ocurrido en el departamento del exdiputado en el barrio porteño de Belgrano. A través de sus redes sociales, aseguró que se encuentra bien y agradeció los mensajes que recibió durante las últimas horas.

“ Ya estoy bien y mi mascota también lo está. Gracias a todos los que se preocuparon. Tengo errores como cualquiera. A la gente que me bardea le deseo mucho amor ”, escribió en una historia de Instagram. La publicación se conoció luego de que Arizaga recibiera el alta del Hospital Pirovano, donde permaneció internada durante varias horas, según confirmó el titular del SAME, Alberto Crescenti .

El episodio ocurrió durante la madrugada del martes, cuando Arizaga salió con poca ropa del edificio en el que vive Moyano, ubicado sobre la avenida Del Libertador. El encargado del lugar, Nahuel Astrada , relató ante la Policía de la Ciudad que el exdiputado salió precipitadamente detrás de la joven. Poco después, ambos fueron interceptados en la esquina de Virrey Vértiz y Sucre con signos compatibles con el consumo de estupefacientes, según las primeras actuaciones.

Arizaga fue asistida en el lugar y luego trasladada por el SAME al Hospital Pirovano, donde permaneció internada durante varias horas. A partir de las circunstancias en las que fue encontrada y de su primera declaración, la Justicia dispuso la detención de Moyano, quien fue indagado por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género .

El exdiputado recuperó la libertad durante la noche del martes, pero continúa imputado mientras avanza la investigación. Como medida preventiva, la Fiscalía le prohibió acercarse a menos de 300 metros de Arizaga y mantener contacto con ella por cualquier medio. Además, deberá fijar domicilio y presentarse ante la Justicia cada vez que sea convocado.

Qué dijo el abogado de Candela Arizaga

El abogado de la influencer, Diego Storto, confirmó que el examen toxicológico detectó consumo de cocaína. Sin embargo, consideró que no se trató de un “consumo acordado” y aseguró que su representada todavía presenta dificultades para reconstruir lo ocurrido.

Según el relato que la joven le dio, ambos asistieron el domingo al partido entre River y Rosario Central y luego fueron al departamento de Moyano, donde comenzaron a consumir drogas y la situación terminó descontrolándose. Storto indicó que Arizaga sintió miedo, quiso retirarse y finalmente escapó del inmueble.

Asimismo, el letrado sostuvo que pasó varias horas con ella intentando reconstruir lo sucedido durante las dos noches que permaneció con Moyano, y se presentó en el expediente como representante de la joven bajo la figura de particular damnificado. Además, rechazó la afirmación del exdiputado de que el caso ya se encontraba aclarado.

Facundo Moyano continúa imputado y tiene prohibido acercarse a menos de 300 metros de Candela Arizaga.

Storto también denunció una posible irregularidad en la preservación de la escena. Señaló que el allanamiento fue ordenado durante la mañana, pero se realizó recién por la tarde, y aseguró que existe un registro de una persona que habría ingresado al departamento para retirar objetos antes del procedimiento.

La declaración de Facundo Moyano

Durante su indagatoria, Moyano negó haber agredido o impedido la salida de Arizaga. Afirmó que ambos mantenían una relación afectiva y que nunca habían atravesado episodios de violencia física o verbal.

“Mi vínculo con Candela, mi novia, siempre fue amoroso y afectivo. Nunca hubo ningún tipo de tensión y menos de agresión física o verbal”, sostuvo.

Arizaga, por su parte, manifestó inicialmente desde el hospital que Moyano no la había golpeado ni le había hecho nada. Su abogado aclaró que se trató de una declaración breve porque todavía no se encontraba en condiciones y anticipó que ampliará su testimonio ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°3 de la Ciudad de Buenos Aires.

El informe médico constató una lesión en una de sus rodillas compatible con una caída en la vía pública. También se detectaron heridas en las muñecas y en las uñas, cuyo origen continúa bajo investigación.

El reencuentro de Arizaga con su mascota

Las cámaras de seguridad también registraron que el bulldog francés de Arizaga la siguió cuando salió del edificio y cruzó la avenida Del Libertador. Durante el recorrido, el animal estuvo cerca de ser atropellado.

Cuando la joven fue trasladada al hospital, el encargado del edificio se ocupó de resguardar al perro. Después de recibir el alta, Arizaga pudo reencontrarse con su mascota, llamada Mafia, y confirmó que se encuentra en buen estado.

Arizaga tiene 23 años, nació en Rosario y trabaja como modelo, promotora y creadora de contenido. Cuenta con más de 300.000 seguidores en Instagram, donde publica colaboraciones con marcas vinculadas con la belleza y el cuidado de la piel, además de imágenes de sus viajes.

La joven es hincha de Rosario Central y suele compartir contenido relacionado con el fútbol. También trabajó como promotora del Turismo Carretera y asistió a distintos partidos de la selección argentina.

A comienzos de 2024 mantuvo una relación con el cantante Elián Valenzuela, conocido como L-Gante, a quien acompañó en algunas apariciones televisivas.