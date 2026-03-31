El tren Sarmiento funcionará con servicio limitado durante Semana Santa: cuál será su recorrido

La línea será sometida a nuevas obras de señalamiento. No circulará por un tramo clave.

El tren Sarmiento funcionará con servicio limitado durante el fin de semana largo.

El tren Sarmiento funcionará con un esquema reducido durante el fin de semana largo de Semana Santa , desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril. Durante esas jornadas, los trenes no llegarán a la estación Estación Once y operarán únicamente entre Estación Liniers y Estación Moreno .

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La medida fue confirmada por Trenes Argentinos y responde a la ejecución de obras de infraestructura en distintos puntos del trazado.

Durante estos días se llevarán adelante intervenciones clave para mejorar la seguridad y el funcionamiento del servicio.

Entre las principales tareas previstas se encuentran el recambio de aparatos de vía en la zona de Caballito , el avance en la modernización del sistema de señalamiento y la construcción de un paso bajo nivel en la calle Lorca .

También se desarrollan trabajos de excavación vinculados a esa obra, la colocación de nuevos tableros en las vías principales y la renovación de tramos ferroviarios con durmientes de hormigón en el área de Villa Luro .

Estas intervenciones forman parte de un plan más amplio de mejora del corredor ferroviario, con el objetivo de optimizar la frecuencia y la seguridad operativa.

Cómo funcionará el servicio

Durante el período afectado, los trenes eléctricos circularán exclusivamente entre Liniers y Moreno, mientras que el tramo que conecta Once con Liniers permanecerá completamente interrumpido.

En paralelo, los servicios diésel mantendrán su cronograma habitual sin modificaciones, lo que permitirá sostener parte de la conectividad en el ramal.

Desde Trenes Argentinos señalaron que las obras podrían reprogramarse en caso de condiciones climáticas adversas, lo que podría alterar el esquema previsto.

Por ese motivo, recomendaron a los pasajeros consultar el estado del servicio antes de viajar y prever alternativas de traslado durante el fin de semana largo, especialmente en los horarios de mayor demanda.