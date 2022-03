Marco Lavagna reflexionó sobre la inflación al presentar el Censo Nacional 2022

Además, aseguró que "hay una volatilidad de precios muy grande, con un impacto muy fuerte en frescos y especialmente en frutas y verduras" y consdieró que "hay varios movimientos" que se deben a la instalación de Precios Cuidados, por ejemplo, que generaron crecimientos más bajos en algunos supermercados.

"El número de inflación difundido ayer es preocupante, que nos duele a todos, y no nos es grato tener que reflejar esa situación, pero lo que no se mide no se puede corregir y trabajar", concluyó el titular del Indec sobre los resultados que emitió ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Lavagna lo expresó esta mañana en la Casa de Gobierno, durante la presentación formal del Censo Nacional 2022 que se realizará el 18 de mayo próximo.

Cabe aclarar que en lo que va del año, enero y febrero, la suba de precios acumuló una variación de 8,8%, lo que causó revuelo en las últimas horas.

Si bien hubo aumentos en todos los rubros que mide el INDEC la suba en alimentos y bebidas impacta ya que supera el pico de 7% que se había registrado en septiembre de 2018, cuando el IPC había avanzado 6,5%.

Pero además el dato adicional es que la dinámica de los precios impactó con mayor fuerza en la región metropolitana donde viven más de 15 millones de personas: en esta zona los alimentos aumentaron durante este mes 8,6%.