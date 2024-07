Le hicieron el cuento del tío a la "abuela la la la", la mujer que se hizo viral durante el Mundial de Qatar

Cristina relató cómo fue el engaño: "Hoy me pasó algo muy triste, me hicieron lo que se dice 'el cuento del tío' . Apareció un tipo cuando iba a comprar en la calle y me agarró para decirme que tenía un paquete de dólares para mi sobrino".

En ese sentido, la jubilada de 77 años que ganó popularidad durante el Mundial de Qatar contó detalles de cómo la atacaron y reveló: "Me agarraron, me arrastraron y me pedían dólares. Me golpearon las costillas, la cabeza, la cara, me asfixiaron y por poco me matan. Hoy supe lo que es el mal".