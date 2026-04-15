Roban en vivo a periodistas mientras cubrían las inundaciones en Dock Sud + Seguir en









Ocurrió durante la transmisión de los efectos del temporal en el conurbano bonaerense. Impactante secuencia al en pleno vivo.

Un terrible momento de inseguridad se vivió en Dock Sud

Un episodio de inseguridad quedó expuesto en tiempo real cuando un equipo del canal A24 sufrió un robo mientras realizaba una cobertura por las inundaciones en Dock Sud, al sur del conurbano bonaerense.

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El hecho ocurrió cuando el cronista Diego Esteves Rezende y su camarógrafo regresaron a su vehículo tras una salida al aire. Allí descubrieron que el auto había sido violentado: la ventanilla trasera estaba rota y faltaban varios elementos de trabajo.

Entre lo sustraído había equipos de filmación, baterías, accesorios técnicos y hasta la rueda de auxilio. La situación generó tensión en el lugar, pero lo más impactante sucedió minutos después.

video-periodistas Robo a periodistas: persecución en vivo y reclamo a la Policía Mientras continuaban con la cobertura, el equipo detectó a personas que coincidían con la descripción de los sospechosos y decidió seguirlos en plena transmisión. Durante la persecución, el periodista relató en vivo cómo intentaban recuperar sus pertenencias, sin éxito.

La escena sumó más polémica cuando, en medio del operativo improvisado, los comunicadores pasaron frente a un destacamento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Según denunciaron, los efectivos no habrían intervenido a pesar de que los sospechosos pasaron por la zona.

Visiblemente indignado, Diego Esteves Rezende expresó su frustración por lo ocurrido y remarcó que se trataba de una situación inédita en su carrera. Minutos más tarde, móviles policiales llegaron al lugar y comenzaron un rastrillaje, aunque sin resultados inmediatos. El episodio no solo dejó al descubierto el robo sufrido por el equipo de A24, sino que también volvió a poner el foco en la inseguridad en el conurbano y las dificultades para actuar ante hechos delictivos incluso a plena luz del día.

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