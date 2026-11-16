El gobierno bonaerense volvió a defender las PASO y ata el desdoblamiento a lo que defina el Congreso

Mientras el Senado busca firmar dictamen para suspender las primarias de 2027, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, ratificó que la Provincia quiere mantenerlas. En la misma conferencia, Pablo López defendió un Presupuesto 2027 que sostiene la emergencia económica.

“ En tanto y en cuanto haya primarias abiertas, simultáneas y obligatorias a nivel nacional, la fecha de las PASO provinciales está atada y no habrá desdoblamiento ”. Así lo planteó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco , en la conferencia de prensa de los lunes en la Casa de Gobierno, en la que estuvo acompañado por los ministros de Economía, Pablo López ; de Seguridad, Javier Alonso ; y por la Jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez. También anticipó el escenario contrario: “Si no hay PASO, será potestad del gobernador decidir cuándo se realizarán las elecciones provinciales” .

La definición llega un día antes de que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación empiece a tratar el proyecto de la Casa Rosada, que propone suspender las primarias de 2027 y habilitar colectoras. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , no acompaña ese camino. “ Nosotros estamos a favor de que se mantengan las PASO a nivel nacional y provincial . Queremos que el pueblo peronista defina sus candidatos para Nación y Provincia” , afirmó Bianco. Dijo que es una posición que “se consensuó con el resto de los sectores del frente político tanto en la reunión del Hotel Emperador, como en la de la Casa de La Pampa” y la definió como “la forma más democrática” .

En La Plata creen que, si las PASO siguen vigentes, no habrá desdoblamiento: presidente, gobernador e intendentes se votarían el mismo día y la provincia que concentra el 37% del padrón nacional evitaría tres turnos electorales en un año. En el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) hay además un cálculo interno. Quieren sostener las primarias porque confían en que Kicillof podría ganar una interna y saldar así la disputa por la conducción del peronismo. Sin PASO, el gobernador quedaría obligado a negociar con el kirchnerismo y con el Frente Renovador , el mismo socio que hoy le niega los votos para las reelecciones.

En la misma línea se expresó el ministro de Desarrollo de la Comunidad provincal, Andrés "Cuervo" Larroque . Esta mañana, en declaraciones radiales, acusó al Gobierno nacional de “tratar de amañar el sistema electoral porque está desesperado a ver si tiene chances de reelegir pese a que los números no le dan”. “Estamos a fin de año y todos sabemos que en año electoral no se cambian las reglas”, planteó, y agregó: “ Esperemos que no se modifiquen las reglas y se sostengan las PASO porque son un instrumento legítimo para resolver las diferencias dentro de las fuerzas políticas ”.

Larroque también apuntó contra el jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli : “Desde que asumió tuvo la misión de suspender las PASO porque el Gobierno quiere conservar el piso que tiene pese a la caída de imagen del Presidente, pero no lo pudo resolver hasta ahora”.

Desde el massismo, el diputado nacional Sebastián Galmarini también salió a cruzar al oficialismo nacional. “Aún con tamaña manipulación de las reglas electorales, Milei no va a ganar las elecciones de 2027. Su problema no son las reglas, sino que se derrumbó su imagen”, escribió este lunes en X. El dirigente advirtió que, sin PASO nacionales, las primarias bonaerenses ganarían centralidad por el peso del distrito, en un calendario escalonado con PASO en agosto, generales concurrentes en octubre y un eventual balotaje en noviembre. Sobre las colectoras fue tajante: “NO existe la ‘colecta’ con BUP porque no hay efecto ‘arrastre mecánico’. Están haciendo papelones”.

Sobre la reelección de intendentes, Bianco eligió un tono más cauto. “Ya hay un proyecto presentado por Durán en el Senado. Queremos que se debata cuando estén las condiciones. Vamos a seguir canalizando la demanda por esa vía”, señaló, en referencia a la iniciativa de la senadora Ayelén Durán.

La ley vigente data de 2016 y se modificó en 2021. Impide a intendentes, legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares encadenar más de dos mandatos seguidos. Si no cambia, unos 80 de los 135 jefes comunales no podrán competir en 2027.

No sería la primera vez que la reelección se cruza con el Presupuesto. En diciembre de 2021, el cambio que habilitó un mandato más para los intendentes se votó junto con el cálculo de gastos, en una sesión maratónica el día 28. Las sesiones ordinarias terminan el 30 de noviembre y en La Plata circulan versiones sobre una convocatoria a extraordinarias la semana previa a Navidad, aunque no hay confirmación oficial.

En el axelismo el reclamo ya es público. Andrés Watson lo planteó en un acto en Florencio Varela con el gobernador a su lado, mientras la militancia le cantaba por la reelección. “Es inconstitucional que 80 intendentes de distintos partidos sean sacados de las listas. El pueblo es el que debe elegir, no un grupo de legisladores”, sostuvo el intendente. Desde el Ejecutivo bonaerense califican la restricción de “proscriptiva”, aunque Kicillof insiste en que la última palabra la tiene la Legislatura.

El pedido se repitió en la reciente cumbre que Kicillof encabezó con 23 intendentes del MDF en el Salón Francés de la Gobernación, donde los jefes comunales volvieron a reclamar por la reelección. El gobernador les dijo que son “la columna vertebral de este movimiento” y fijó el objetivo: ganarle a Javier Milei en 2027.

Detrás del reclamo también hay un cálculo político. En el entorno del gobernador creen que habilitar nuevos mandatos le daría más peso a los intendentes en la negociación electoral, porque quienes puedan volver a competir tendrán más incentivos para cuidar sus estructuras territoriales. En una elección concurrente, y sin Boleta Única de Papel en la Provincia, esa red podría empujar una eventual boleta nacional encabezada por Kicillof. Entre los jefes comunales alineados con él figuran Fernando Espinoza (La Matanza), Julio Alak (La Plata), Jorge Ferraresi (de licencia en Avellaneda) y Fernando Moreira (San Martín), además de Watson.

Dentro del propio peronismo está el principal escollo. El Frente Renovador de Sergio Massa, autor de la ley de 2016, avisó que no bloqueará el debate pero tampoco pondrá los votos para revertirla. Eso derivó en un cruce con Mario Secco, que transita su sexto mandato consecutivo en Ensenada: “Ahora viene a decir que los intendentes no tienen que ser reelectos. ¡Qué hermoso mamarracho!”, disparó contra Massa. El massismo le respondió con un comunicado: “Mientras algunos buscan atajos para atornillarse a la silla, nuestra posición sigue siendo la misma”.

El kirchnerismo, en cambio, no rechaza la vuelta de las reelecciones, pero pretende discutirla dentro de otro paquete. En ese esquema incluye la reforma electoral, la continuidad de las PASO, el calendario de los comicios y los nombres para cubrir las vacantes de la Suprema Corte bonaerense.

La oposición tampoco abre la puerta. “Nunca vamos a apoyar las reelecciones indefinidas de los intendentes”, advirtió el titular de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja, y el PRO provincial se pronunció en el mismo sentido al reivindicar la ley votada durante la gestión de María Eugenia Vidal. La postura del radicalismo, con 27 intendentes en el interior, es menos clara: al menos 15 de ellos tampoco están habilitados para volver a presentarse.

La aritmética legislativa no ayuda. El peronismo reúne 24 senadores, suficientes para la mayoría solo si vota en bloque. En la Cámara baja, en cambio, sus 39 diputados quedan lejos de las 47 bancas que hacen falta sobre 92.

El paquete económico

El Presupuesto 2027 prevé gastos por $58,6 billones. El ministro de Economía, Pablo López, presentó la iniciativa con un diagnóstico duro: “La economía argentina transita una nueva recesión”. Según el funcionario, la actividad de este año está casi cuatro puntos por debajo de la de 2025. El país tiene 32.429 empresas menos que en 2023, 9.000 de ellas en territorio bonaerense, y perdió 400.000 empleos registrados entre el sector público y el privado. “Esto es producto de la política económica nacional”, sostuvo.

En la Provincia, solo el agro creció frente a 2023. El resto de las actividades cayó un 7%, con números en rojo en todas las regiones. La caída del IVA y de Ingresos Brutos le restó a la Provincia unos $10 billones, y los municipios perdieron más de $1,7 billones de recaudación provincial y nacional. A eso se suman otros $20 billones por programas, transferencias y obras que, según López, cortó la Nación.

Con ese escenario, el proyecto mantiene la emergencia económica. Destina $4,05 billones a inversión de capital, $2,32 billones a promoción y asistencia social, $2,26 billones a salud, $1,98 billones a seguridad y $1,93 billones a educación. Los recursos totales suman $56,5 billones. Hay un superávit económico de $1,79 billones (0,4% del PBG), pero el resultado primario arroja un rojo de $205.029 millones y el financiero un déficit de $2,15 billones, equivalente al 0,5% del producto.

La ley impositiva no sube la presión tributaria. No toca las alícuotas de Ingresos Brutos ni de Sellos y no hay aumentos reales en los impuestos patrimoniales. La ley de financiamiento refuerza el programa de Letras y pide autorización para endeudarse por el equivalente a US$1.000 millones, con un fondo para la seguridad de los municipios. López aclaró que para las cuentas usaron las proyecciones del Gobierno nacional.

Sobre los salarios estatales, el ministro dijo que trabajan “arduamente” para cerrar el año y pagar sueldos y aguinaldo en tiempo y forma. La paritaria se reabrirá en diciembre, como prevé el último acuerdo. “El espacio paritario es prioritario aún en los momentos más complejos”, afirmó.