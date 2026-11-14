"Seguiremos enseñando a pescar": el mensaje del Gobierno tras la visita de León XIV

El material recopiló el paso del Pontífice por varios puntos de su visita al país. No incluyó la visita al Cottolengo Don Orione y a la cárcel de Devoto, en medio de las tensiones con el sector de discapacidad y el cierre del centro penitenciario.

El Gobierno le dedicó un sentido video al papa León XIV en agradecimiento por su paso por la Argentina, con la leyenda "seguiremos enseñando a pescar".

El Gobierno le dedicó un sentido video al papa León XIV en agradecimiento por su paso por la Argentina . Con la leyenda "seguiremos enseñando a pescar", el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello , realizó una recopilación de los momentos más importantes de la visita de León XIV a la Argentina.

El video compartido por el Ministerio de Capital Humano tiene una duración de poco más de 3 minutos. El contenido repasó varios momentos de la visita de León XIV desde la llegada de su Santidad al Aeropuerto de Ezeiza , donde fue recibido por el presidente Javier Milei , el cuerpo de Granaderos y un grupo de fieles que lo saludaron al bajar del avión de Aerolíneas Argentinas.

Algunas imágenes de su paso público incluyeron su recibimiento en el Palacio Libertad y la Universidad Católica Argentina (UCA), la ovación del público en su misa en el Monumento de los Españoles y la Vigilia de los Jóvenes, ambos en CABA, además de las paradas en Córdoba y el multitudinario cierre en Luján, con una captura especial del momento en el que depositó una rosa dorada en la imagen de la Virgen Patrona de los Argentinos.

Para el cierre, el Gobierno incluyó la despedida del Presidente desde el aeropuerto, donde se lo vio notablemente emocionado. Allí, el líder libertario le aseguró al Sumo Pontífice que Argentina " es su casa" .

Su paso por Don Orione y Devoto: los momentos que el Gobierno omitió en su agradecimiento

Más allá del emotivo mensaje a su Santidad, el video de la gestión libertaria omitió dos de los momentos más emotivos del paso de León XIV por el país: su visita al Cottolengo Don Orione, en Claypole, y su paso por la cárcel de Devoto.

"Sus vidas no son un peso", le dijo León a los habitantes del Cottolengo Don Orione. Vatican News.

Un momento de profunda emoción se vivió el pasdao lunes durante la visita al Cottolengo, cuando el Papa escuchó el testimonio de dos mujeres que viven en la institución y que vivieron dificultades toda su vida a raíz de distintas discapacidades. De allí, el Pontífice dejó un mensaje para la población argentina y convocó al país a realizar “grandes gestos de caridad”.

El mensaje en el Cottolengo Don Orione tuvo un contenido incómodo para el Gobierno, criticado por su gestión en Discapacidad. En uno de los pasajes centrales de su alocución, León XIV aseguró: “Quisiera afirmar que sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y lo que realmente es importante en la vida”. Su mensaje resonó en varios rincones de la sociedad argentina, en medio de las tensiones que atraviesa el Gobierno con los discapacitados: una de las últimas medidas fue ordenar la baja de pensiones por invalidez, que debieron ser restituidas por orden judicial.

Por otro lado, en su última jornada en el país , y frente a 70 presos, el Sumo Pontífice compartió palabras que pusieron el foco sobre la importancia de los límites y recordaron la posibilidad de redención de los errores del pasado, en su paso por Devoto. Luego de su visita, la cárcel fue definitivamente cerrada, y los presos siguen el proceso de al penal de Marcos Paz.

Un día después de despedir al Papa, se cerró la cárcel de Devoto.

"Queridos hermanos, recordemos que visitar a los presos es una obra de misericordia a la que todos estamos llamados. Nos aliento a afianzarse en la fe y a anclarse en la esperanza cristiana para poder afrontar los múltiples retos que se les presentan cada día, para que este ambiente puede ser más humano, respetuoso y favorezca realmente la recuperación y reinserción de las personas en la comunidad", sostuvo el máximo representante de la iglesia.

La cárcel de Villa Devoto quedó completamente desocupada a partir de este jueves 12 de noviembre, un día después de despedir a León XIV. El Gobierno nacional concretó el traslado de los últimos 69 detenidos que permanecían en el establecimiento porteño y dio por finalizado el proceso de desalojo, que se había iniciado a mediados de octubre y que tuvo como destino el Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz.

El procedimiento comenzó a las 15.30 y requirió un operativo conjunto de cinco fuerzas de seguridad: el Servicio Penitenciario Federal, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.