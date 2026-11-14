León XIV en Chiclayo: el Papa le encomendó su pontificado a la Virgen Inmaculada y recordó sus años como obispo

El pontífice presidió la coronación de la imagen en la Catedral de Santa María, donde comenzó su ministerio episcopal. “Junto a ti aprendí a ser pastor de Chiclayo”, expresó durante una oración personal a María. Luego viajará a Cajamarca y cerrará la jornada en el santuario de Santo Toribio de Mogrovejo.

El papa León XIV protagonizó este sábado uno de los momentos más personales de su visita pastoral al norte de Perú. En la Catedral de Santa María de Chiclayo , presidió el rito de coronación de la Virgen Inmaculada y recordó el vínculo que construyó con esa comunidad durante los años en que estuvo al frente de la diócesis, entre 2015 y 2023.

La ceremonia tuvo un significado especial para el pontífice, ya que se desarrolló en el templo donde comenzó su ministerio episcopal. Durante la homilía, dejó por un momento el tono dirigido a la asamblea para dedicarle unas palabras a la imagen de María, a quien reconoció como una figura central de su recorrido pastoral.

“A ti, Madre nuestra Inmaculada, elevo hoy mi mirada y mi corazón con cariño filial. Junto a ti aprendí a ser pastor de Chiclayo. Tú me acompañaste por sus pueblos y ciudades, me enseñaste a encontrarme con su gente y a estar atento a sus necesidades, como hiciste en las Bodas de Caná”, expresó.

Luego, el Papa puso su pontificado bajo la protección de la patrona de su antigua diócesis. “A tu Corazón Inmaculado le confío hoy mi vida y mi ministerio como Sucesor de Pedro” , afirmó. También le pidió que cuide y proteja “al Pueblo de Dios que peregrina en estas tierras y lo guíe siempre hacia tu Hijo Jesucristo”.

La actividad fue el primer compromiso público de una jornada que incluye traslados y encuentros religiosos en distintas localidades del norte peruano.

La agenda de León XIV para este sábado

Tras la ceremonia en Chiclayo, León XIV se trasladará en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba, en la región de Cajamarca. El despegue está previsto para las 9:10 y el aterrizaje, para las 9:50, hora de Perú, en el helipuerto de la localidad.

Archivo. León XIV continúa si gira por Perú.

El acto central tendrá lugar en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, donde el pontífice presidirá una misa a las 11. La celebración reunirá a fieles de distintas comunidades de la región y tendrá una relevancia particular por el vínculo pastoral que Prevost, nombre de nacimiento del Papa, mantuvo con el norte peruano antes de asumir el pontificado.

El regreso a Chiclayo está programado para las 13:15. El helicóptero aterrizará a las 14 en la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.

Por la tarde, el Papa se trasladará al Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña, donde participará de un encuentro de oración con la comunidad católica. La actividad marcará la clausura del Año Jubilar dedicado a los 300 años de la canonización del santo, patrono del episcopado latinoamericano.

Cómo continuará la gira del Papa por Perú

La agenda de León XIV continuará el domingo 15 de noviembre con su partida desde Chiclayo hacia Cusco. El vuelo está previsto para las 7:50 y su llegada al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete, para las 10.

En la ciudad imperial, el pontífice se trasladará al Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman, donde mantendrá un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular a partir de las 10:30, hora peruana. Luego, a las 11:45, participará de la oración del Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María.

La siguiente escala será Pucallpa. León XIV partirá desde Cusco a las 13:05 y tiene previsto aterrizar a las 14:30 en el aeropuerto internacional Capitán FAP David Abensur Rengifo.

En esa ciudad de la Amazonía peruana, el Papa mantendrá un encuentro con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao. Más tarde, a las 16:45, presidirá una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali. El regreso a Lima está programado para las 19:05, con llegada a la Base Aérea del Callao a las 20:20.