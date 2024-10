Leonardo Cositorto habló desde la cárcel: "No me voy a declarar culpable de algo que no hice"

El líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, quien esta acusado de cometer una estafa piramidal a miles de personas, rompió el silencio desde la cárcel donde está detenido hace casi tres años y aseguró que: "No me voy a declarar culpable de algo que no hice".

En diálogo con C5N, Cositorto reivindicó su inocencia, afirmó que sus negocios son legales y manifestó: "Nosotros vinimos acá a un juicio el cual obviamente no se está llevando a cabo en tiempo y forma y lo que habido del otro lado ha sido toda una estrategia. Presentaron un testigo diciendo que hubo una estafa. Bueno, acá no hay estafa eso es una mentira. Lo que si hay son muchos aprietes por todos lados y difamación mediática desde el primer día que nos llevaron a todos detenidos con prisión preventiva".

cositorto carcel 2.jpg Leonardo Cositorto: "No me voy a declarar culpable de algo que no hice".

Y amplió: "¿Qué pasó después? vino una orden, no se de quien, donde dicen que el acuerdo no lo aprueban. Obviamente que la gente quiere recuperar lo que había pagado en el fideicomiso por la membresía y los cursos que se brindan. Lo que pasa es que los medios de comunicación salen tirando datos sueltos y no entendemos si mezclamos lo de la china de San Pedro, que puede ser algo piramidal no sé, con un fideicomiso aprobado por la IGJ con cuentas bancarias blanqueadas".

Cositorto y el dinero para pagar el acuerdo económico con los denunciantes

En otro pasaje de la entrevista, habló sobre sus finanzas: "A nosotros nos inhibieron todos los bienes. Yo podría haber vendido un inmueble y también está la plata en los bancos. Ya que hablan tanto de economía y finanzas acá había 5 millones de pesos a nombre de una persona que estaba a cargo, han pasado casi tres años, tuvimos un 500% de inflación imaginate lo que pasó, bueno no hay ni un peso".

Y continuó: "¿Esta es la Justicia que nos va a dar cátedra a nosotros y nos va a juzgar si somos buenos administradores?. El dinero me lo puede prestar mi tía, da igual... nosotros no trabajamos solamente acá. La empresa viene hace años trabajando a nivel mundial".

Al finalizar, Cositorto afirmó: "No me voy a declarar culpable de algo que no hice, me puedo hacer responsable y aportar el dinero y puedo reconocer un convenio", y concluyó: "Si me quieren extorsionar para que yo me ponga de rodillas al poder corrupto se van a encontrar contra un muro. Me pueden pegar pero no me van a voltear".