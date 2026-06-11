Aguinaldo de ANSES: todo lo que hay que saber para junio 2026

Conocé cómo se prepara el organismo para otorgar las prestaciones junto con el bono extraordinario y el extra correspondiente al mes corriente.

Los haberes se reorganizan en el calendario del organismo según el feriado del 15 de junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó los pagos que recibirán jubilados y pensionados durante junio de 2026 . El esquema de liquidación de este mes incluye tres conceptos que impactarán en los ingresos de millones de beneficiarios: el aumento por movilidad, el medio aguinaldo y un bono extraordinario destinado a quienes perciben los haberes más bajos.

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El organismo previsional aplicará una actualización del 2,58% sobre las prestaciones . Esa suba se reflejará en las jubilaciones y pensiones que se abonarán durante junio. El calendario de pagos comenzará el 8 de junio y continuará de acuerdo con la terminación del DNI . El cronograma tendrá una pausa el 15 de junio debido al feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes , mientras que las acreditaciones se retomarán al día siguiente.

Los jubilados y pensionados cobrarán el sueldo anual complementario junto con sus haberes mensuales. El pago del aguinaldo alcanzará a todos los beneficiarios del sistema previsional. Los titulares de menores ingresos también accederán a un bono extraordinario de $70.000. Ese adicional se sumará al haber mensual y al aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

ANSES difundió los valores actualizados para junio luego de aplicar el incremento previsto para este mes. Los montos estimados para las principales prestaciones previsionales son los siguientes:

Jubilación mínima

haber base: $403.317,99

bono extraordinario: $70.000

aguinaldo: $201.658

total estimado: $674.975

Jubilación superior a la mínima

haber máximo: $2.713.948,17

aguinaldo: $1.356.974

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

haber base: $322.654,39

total con bono y aguinaldo: $553.981,59

Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez

haber base: $282.322,59

total con adicionales: $493.483,89

anses gente personas

Cómo se calcula y cobra el medio aguinaldo

El Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido comúnmente como aguinaldo, corresponde al 50% de la remuneración mensual bruta más alta percibida durante cada semestre del año. Este ingreso adicional se abona en dos cuotas: una durante junio y otra en diciembre. Los jubilados y pensionados alcanzados por ANSES reciben este concepto junto con el haber mensual correspondiente, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Los trabajadores que prestaron servicios durante todo el semestre deben calcular el aguinaldo tomando el salario bruto más elevado obtenido entre enero y junio, o entre julio y diciembre, según corresponda.

La fórmula para esos casos es la siguiente:

mejor sueldo bruto ÷ 2

Un trabajador cuyo salario bruto más alto haya sido de $1.200.000 percibirá un medio aguinaldo de $600.000. Los empleados que no completaron la totalidad del semestre reciben un pago proporcional al tiempo trabajado.

La fórmula basada en meses trabajados es:

mejor sueldo ÷ 12 × meses trabajados

La fórmula basada en días efectivamente trabajados es:

mejor sueldo ÷ 180 × días trabajados

El cálculo contempla únicamente los conceptos remunerativos incluidos en el salario. Las sumas no remunerativas suelen quedar excluidas, aunque cada convenio colectivo puede establecer criterios particulares. Las horas extras y las comisiones también forman parte de la base de cálculo. Cuando esos conceptos elevan el salario de un determinado mes por encima del resto del semestre, ese ingreso pasa a convertirse en la referencia para determinar el aguinaldo.

La licencia por maternidad no se computa dentro del cálculo del SAC. Durante ese período, la trabajadora percibe una asignación familiar en lugar de una remuneración salarial, motivo por el cual esos meses no integran la base utilizada para determinar el beneficio.

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Quiénes acceden también al bono de $70.000

ANSES dispuso un bono extraordinario de $70.000 para los beneficiarios que perciben los ingresos más bajos del sistema previsional. Los jubilados que cobran la jubilación mínima, titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez acceden al mismo beneficio.

El organismo aclaró que el bono está destinado exclusivamente a los sectores de menores ingresos. Los beneficiarios que perciben haberes más elevados no forman parte de este esquema extraordinario. La incorporación de este adicional permite elevar el ingreso total que reciben los grupos alcanzados durante el mes en que también se paga el aguinaldo.

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Cuándo cobro la jubilación de ANSES en junio 2026

ANSES organizó el cronograma de pagos de junio según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Pensiones No Contributivas