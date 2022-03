Se quejó de una heladería de barrio en LinkedIn y le llovieron las críticas

helado.jpg Redes

Continua: "Espero… y llega. Con ese mensaje “ hola buenas tardes, le pusimos más de los otros sabores por la falta de menta granizada. Mil disculpas. ¿Cuál creen que fue mi sensación? Y me experiencia?"

Por último, concluye con un consejo: "Moraleja: conocé las expectativas de tu usuario antes. Aprende sobre sus preferencias o comportamiento. No supongas! Pregúntale qué prefiere. No decidas por el usuario si no estás totalmente seguro que le vas a dar la mejor opción".

linkedin.jpg Redes

Tras la publicación, se compartió en la red social Twitter y allí estallaron las críticas. Los diversos usuarios hicieron hincapié en la moraleja. Y también mencionaron su empleo y el tipo de escrache.

https://twitter.com/mulierlunam/status/1506327903428128774 Exacto, si pide los demás sabores también sea para rellenar y tal cómo espera que los de la heladería digan ah! Ella es fan de la menta. — Le maris (@mulierlunam) March 22, 2022

https://twitter.com/rober_mastri01/status/1506311888329605122 Tienen la extrema necesidad de tener un problema del que se enteren los demás, no lo pueden arreglar en privado — rm (@rober_mastri01) March 22, 2022