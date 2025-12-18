Desde 2026 habrá vuelos directos de Rosario a Punta Cana y ya están a la venta los pasajes + Seguir en









Una nueva ruta internacional permitirá viajar sin escalas hacia destino dominicano, con tickets disponibles y foco en el turismo regional.

El aeropuerto de Rosario sigue sumando nuevos vuelos con destinos al exterior.

La conectividad aérea suma un capítulo esperado para el interior del país. A partir de 2026, el aeropuerto Islas Malvinas de Rosario incorporará una ruta internacional sin escalas hacia uno de los destinos turísticos más elegidos por los argentinos: Punta Cana.

La novedad no sólo pasa por el destino, sino también por el perfil de la operación. Se trata de un servicio regular, con pasajes ya disponibles, que apunta tanto al turismo vacacional como al movimiento regional. Para Rosario y su zona de influencia, significa ganar peso en el mapa aerocomercial, algo que se reclama desde hace años.

Vuelos pasajeros aviones Arajet, la low cost dominicana que operará en Argentina La operación estará a cargo de Arajet, una aerolínea de bajo costo con base en República Dominicana que viene expandiendo su presencia regional. Su modelo se apoya en tarifas competitivas, flota moderna y un esquema de servicios adicionales opcionales, una fórmula ya conocida por los pasajeros frecuentes.

Arajet eligió Rosario como punto de partida fuera del área metropolitana, un dato que no es menor. El aeropuerto rosarino tiene infraestructura internacional, pista apta para vuelos de media y larga distancia y un área de influencia que incluye sur de Santa Fe, norte bonaerense y parte de Córdoba.

vuelos1 Los vuelos unirán Rosario con Punta Cana de manera directa, evitando escalas intermedias. Para el pasajero, eso se traduce en menos horas de viaje y menos estrés logístico. Para el sector turístico, abre una ventana interesante que podría incluir paquetes armados desde el interior, sin depender del traslado previo hasta Buenos Aires.

Los pasajes ya se encuentran disponibles, a través de los canales oficiales de la compañía, con un esquema de precios escalonado según fecha, demanda y servicios incluidos. El valor final dependerá de extras como equipaje despachado o selección de asiento. 2- VALIJAS.jpg