Llegan los depósitos de ANSES para personas desempleadas: quiénes acceden a la ayuda económica

El calendario de pagos de ANSES para la prestación por Desempleo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que, a partir del 20 de marzo de 2026 , comenzarán los pagos de la Prestación por Desempleo , un beneficio económico dirigido a trabajadores que perdieron su empleo formal por causas ajenas a su voluntad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esta ayuda busca garantizar un ingreso temporal mientras los beneficiarios buscan una nueva oportunidad laboral. El monto varía según el salario previo y los aportes realizados, pero oscila entre un mínimo de $176.200 y un máximo de $352.400 , ajustados según el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) vigente.

La Prestación por Desempleo está destinada a trabajadores en relación de dependencia que quedaron sin empleo por despido sin justa causa, finalización de contrato, quiebra o cierre de la empresa, o reducción de personal . No acceden al beneficio quienes renunciaron voluntariamente o fueron despedidos con justa causa.

Para ser elegible, el trabajador debe haber realizado aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) durante al menos seis meses en los últimos tres años anteriores al cese laboral . Además, el trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la desvinculación . Si se supera este plazo, se descuenta un día de prestación por cada día de demora.

El trámite para acceder a la Prestación por Desempleo puede realizarse de dos formas:

De manera presencial : solicitando un turno en cualquier oficina de ANSES. El beneficiario debe presentar DNI original y copia, junto con el documento que acredite el desempleo , donde consten los datos de la empresa y la fecha de cese laboral.

De manera virtual: Ingresando a la plataforma Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Allí, se completa el formulario correspondiente y se adjunta la documentación requerida.

Una vez aprobada la solicitud, ANSES asigna una cuenta de la seguridad social para que el beneficiario reciba el pago, que puede utilizarse con tarjeta de débito vinculada o para retirar dinero en efectivo.

ANSES.jpg

Monto de la ayuda económica

El monto de la Prestación por Desempleo se calcula en función del 75% del mejor salario promedio de los últimos seis meses trabajados. Sin embargo, existen topes mínimos y máximos establecidos por el Consejo del Salario:

Monto mínimo : $176.200

Monto máximo: $352.400

Estos valores se actualizaron en marzo de 2026 y ningún beneficiario puede cobrar por debajo o por encima de estos límites, independientemente del cálculo individual. Durante el período de percepción de la prestación, los titulares también acceden al régimen de asignaciones familiares del SUAF, pero no pueden cobrar simultáneamente la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación por Embarazo (AUE).

contencion-familiar-anses

Cuándo cobro la prestación por Desempleo de ANSES en marzo 2026

El calendario de pagos de la Prestación por Desempleo en marzo de 2026 se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del beneficiario. Los depósitos comenzarán el 20 de marzo y se extenderán hasta el 30 de marzo, de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1 : 20 de marzo

DNI terminados en 2 y 3 : 21 de marzo

DNI terminados en 4 y 5 : 24 de marzo

DNI terminados en 6 y 7 : 25 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Si el titular de la prestación consigue un nuevo empleo registrado, debe informar la situación a ANSES de inmediato para suspender el cobro. Percibir la prestación mientras se trabaja en blanco es incompatible y puede generar deudas futuras con el organismo.

anses página.png

La Prestación por Desempleo de ANSES representa un respaldo económico clave para trabajadores que enfrentan una situación de desempleo involuntario. Con montos que van desde $176.200 hasta $352.400, el beneficio se ajusta al salario previo y garantiza un ingreso mientras se busca una nueva fuente de trabajo.

Para acceder, es fundamental cumplir con los requisitos de aportes y presentar la documentación en tiempo y forma.