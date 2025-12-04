En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) los pronósticos indican que este jueves y viernes el termómetro rondará los 34 °C de máxima, y el ambiente se siente más pesado de lo habitual. Esa suba térmica preocupa, sobre todo para quienes pasan muchas horas al sol o en ambientes poco frescos.
Llegan máximas de 34 grados en el AMBA y estos son los cuidados que hay que tener ante las olas de calor
Con picos de calor, las autoridades y los expertos recomiendan medidas simples para cuidarse del calor intenso.
-
Sarampión: no se detectaron nuevos contagios y confirman el refuerzo de vacunas en todo el país
-
La dolorosa confesión de Caruso Lombardi: reveló la enfermedad que le detectaron
Cuando el calor pega así de fuerte, conviene estar atento tanto con los niños, los mayores o con personas que tienen riesgos de salud y necesitan redoblar cuidados para evitar golpes de calor o deshidratación. Las recomendaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y del Ministerio de Salud sirven de guía.
Cuidados ante temperaturas altas
La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que la exposición prolongada a olas de calor puede provocar desde golpes de calor y generar una agudización de enfermedades preexistentes.
Para cuidarse cuando el calor aprieta, hay una serie de recomendaciones básicas, pero muy importantes. Entre ellas, se destacan: tomar agua seguido, aunque no tengas sed, y evitar bebidas con alcohol, cafeína o demasiado azúcar, que pueden deshidratar.
También conviene moverse lo menos posible durante las horas de más calor, al menos entre las 10 y las 16, y evitar ejercitarse al aire libre. La ropa ayuda bastante, ya que lo ideal es usar prendas livianas, holgadas y de colores claros; Usar un sombrero, gorra y anteojos también es fundamental.
Comer liviano puede marcar la diferencia. La ingesta de frutas, verduras o comidas frescas es importante y nada de comidas pesadas o muy condimentadas sirve para pasar el calor sin sentirlo demasiado.
Cómo estará el clima los próximos días
Según el SMN, el calor va a seguir dando batalla. Para estas jornadas en el AMBA se espera que las máximas se mantengan cerca de 32°C y 34 °C, y si el viento del norte insiste, podría sentirse todavía más pesado.
El pico de temperatura estaría entre este jueves y el viernes.
Ya para el fin de semana se esperan máximas por debajo de los 30 grados:
Sábado 6 de diciembre
-
Mínima: 23°C
Máxima: 28°C
Domingo 7 de diciembre
-
Mínima: 18°C
Máxima: 27°C
Lunes 8 de diciembre
-
Mínima: 18°C
Máxima: 21°C
Dejá tu comentario