4 de diciembre 2025 - 13:53

Llegan máximas de 34 grados en el AMBA y estos son los cuidados que hay que tener ante las olas de calor

Con picos de calor, las autoridades y los expertos recomiendan medidas simples para cuidarse del calor intenso.

Mariano Fuchila

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) los pronósticos indican que este jueves y viernes el termómetro rondará los 34 °C de máxima, y el ambiente se siente más pesado de lo habitual. Esa suba térmica preocupa, sobre todo para quienes pasan muchas horas al sol o en ambientes poco frescos.

Cuando el calor pega así de fuerte, conviene estar atento tanto con los niños, los mayores o con personas que tienen riesgos de salud y necesitan redoblar cuidados para evitar golpes de calor o deshidratación. Las recomendaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y del Ministerio de Salud sirven de guía.

Cuidados ante temperaturas altas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que la exposición prolongada a olas de calor puede provocar desde golpes de calor y generar una agudización de enfermedades preexistentes.

Para cuidarse cuando el calor aprieta, hay una serie de recomendaciones básicas, pero muy importantes. Entre ellas, se destacan: tomar agua seguido, aunque no tengas sed, y evitar bebidas con alcohol, cafeína o demasiado azúcar, que pueden deshidratar.

También conviene moverse lo menos posible durante las horas de más calor, al menos entre las 10 y las 16, y evitar ejercitarse al aire libre. La ropa ayuda bastante, ya que lo ideal es usar prendas livianas, holgadas y de colores claros; Usar un sombrero, gorra y anteojos también es fundamental.

Comer liviano puede marcar la diferencia. La ingesta de frutas, verduras o comidas frescas es importante y nada de comidas pesadas o muy condimentadas sirve para pasar el calor sin sentirlo demasiado.

Cómo estará el clima los próximos días

Según el SMN, el calor va a seguir dando batalla. Para estas jornadas en el AMBA se espera que las máximas se mantengan cerca de 32°C y 34 °C, y si el viento del norte insiste, podría sentirse todavía más pesado.

El pico de temperatura estaría entre este jueves y el viernes.

Ya para el fin de semana se esperan máximas por debajo de los 30 grados:

Sábado 6 de diciembre

  • Mínima: 23°C

  • Máxima: 28°C

Domingo 7 de diciembre

  • Mínima: 18°C

  • Máxima: 27°C

Lunes 8 de diciembre

  • Mínima: 18°C

  • Máxima: 21°C

Con las temperaturas altas sube el riesgo de deshidratación.

