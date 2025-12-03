¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré, la enfermedad que tenía Santiago Fredes?

En qué consiste el síndrome neurológico, que puede surgir de repente y que provocó la muerte del DT Santiago Fredes.

La noticia del fallecimiento de Santiago Fredes sacudió al fútbol del ascenso argentino, y puso foco sobre un nombre quizá no tan familiar para todos, que es el Síndrome de Guillain-Barré (GBS) . El término circuló en redes sociales con rapidez, generando dudas, miedo y cierta confusión sobre su realidad clínica.

La experiencia de Fredes, en la que la progresión fue veloz y resultó fatal en pocos días, recuerda que muchas veces la medicina lidia con escenarios complejos, donde el desenlace depende de múltiples variables como la atención clínica temprana, el estado previo de salud, la respuesta del sistema inmunológico, y en algunos casos, simple azar. Eso vuelve al GBS en un enemigo silencioso , poco conocido y con potencial de impacto muy grande.

Santiago Fredes era un hombre joven, que tenía 35 años , vinculado al fútbol del ascenso. Había pasado por varios clubes como jugador, y tiempo atrás se había puesto el buzo de entrenador en el Club Luján , institución deportiva de sus orígenes.

Su reciente campaña como director técnico había dejado buenas señales porque el equipo terminó en una posición expectante del torneo, lo que le había valido renovar su contrato hasta 2026. Pero un golpe inesperado lo sorprendió y, tras manifestar debilidad y hormigueos en extremidades , fue internado cuando su cuadro se agravó.

El diagnóstico fue síndrome de Guillain-Barré . La evolución fue rápida y cruel, ya que lo que empezó con sensaciones leves derivó en un deterioro brusco de su sistema nervioso , hasta que el cuadro se volvió irreversible. Con su muerte, el fútbol perdió a un referente de puntal bajo perfil, y muchas personas tomaron contacto por primera vez con una patología poco conocida.

El comunicado que emitió el Club Luján

La institución en la que Fredes se desempeñaba como DT emitió un comunicado para despedirlo. "El Club Luján comunica con profundo dolor y tristeza que nuestro director técnico ha sido declarado con muerte cerebral", inicia el escrito que publicaron en la red social de Instagram.

Y continúa con sentidas palabras de despedida: "El 'Pulga' nos deja una huella imborrable como jugador, entrenador y formador, pero sobre todo como estandarte de los valores que Luján pregona". El club invita a "recordarlo como cada uno de nosotros, llevó a Luján muy fuerte en el corazón" y describe a Fredes como alguien cuya "entrega, su pasión, su entrega, su sentido de pertenencia y su calidad humana quedarán guardadas para siempre en la memoria y cariño de toda la gente que conoció".

Por último, en el comunicado que compartió el club, comentan: "Acompañamos a la familia y a sus seres queridos en este momento de enorme dolor".

Qué es el síndrome de Guillain-Barré

El síndrome de Guillain-Barré es un trastorno neurológico poco frecuente en el que el sistema inmunitario ataca los nervios periféricos, es decir aquellos que comunican el cerebro y la médula con músculos, piel y órganos.

Normalmente, los síntomas arrancan con un hormigueo o adormecimiento en pies y manos, acompañado de debilidad muscular, especialmente en las piernas. Desde ahí, el cuadro puede avanzar hacia brazos, tronco e incluso afectar músculos respiratorios y de la cara. En casos graves, la persona puede quedar paralizada, perder reflejos, tener dificultades para respirar, tragar o moverse.

El desencadenante suele ser una infección reciente, aunque también se han registrado casos tras cirugías u otras agresiones al cuerpo. La razón por la que ese sistema defensivo decide atacar los propios nervios no siempre está clara, ya que en muchos pacientes nunca se puede determinar una causa precisa. Puede aparecer de un día para el otro, o desarrollarse a lo largo de días o pocas semanas. Quienes lo sufren requieren atención médica inmediata, y en muchos casos cuidados intensivos, soporte respiratorio y terapias específicas como inmunoglobulinas o plasmaféresis.

El caso de Santiago Fredes pone sobre la mesa que muchas enfermedades poco frecuentes, cuando se combinan con un desencadenante fuerte, pueden volar por delante de la expectativa. Y aunque la mayoría de quienes lo sufren no terminan con un desenlace fatal, la rapidez con que avanza el síndrome vuelve imprescindible que la atención médica aparezca cuanto antes.