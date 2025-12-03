Donald Trump se durmió frente a las cámaras y crecen las dudas sobre su salud + Seguir en









El presidente fue captado con los ojos cerrados durante una reunión de gabinete televisada y se reavivaron las especulaciones sobre su estado físico.

Trump volvió a dormirse durante una reunión de gabinete transmitida en vivo.

Donald Trump protagonizó un nuevo episodio de somnolencia en público al cerrar los ojos durante una reunión de gabinete transmitida por televisión, lo que volvió a encender cuestionamientos sobre su salud en medio de desmentidas oficiales de la Casa Blanca. Las imágenes del mandatario cabeceando generaron repercusiones políticas inmediatas.

El encuentro, que se extendió por casi dos horas antes de permitir preguntas de la prensa, reunió a los jefes de varios departamentos y al vicepresidente JD Vance, quienes expusieron logros y celebraron la agenda presidencial. Durante esas intervenciones, las cámaras registraron a Trump inclinándose hacia adelante, estirándose en la silla, jugando con los pulgares y manteniendo los ojos cerrados por varios segundos.

trump dormido Las imágenes reavivaron dudas sobre la salud del presidente estadounidense. X: @elcancillercom El episodio se suma a otros hechos recientes y ocurre poco más de una semana después del reportaje de The New York Times, que señaló una caída importante en los niveles de energía del presidente en comparación con su primer mandato. En mayo ya había sido filmado con los ojos cerrados durante una sesión informativa con el príncipe heredero Mohammed bin Salman en Riad. En noviembre, durante un anuncio oficial sobre medicamentos para bajar de peso, se lo volvió a ver frotándose los ojos y esforzándose por mantenerlos abiertos.

Una imagen que muestra señales de desgaste A pesar de estos episodios, la estrategia comunicacional del presidente sigue orientada a exhibir energía, resistencia física y presencia constante. Sus discursos prolongados, las interacciones duras con la prensa y la actividad continua en redes sociales buscan sostener la idea de un líder incansable. Colaboradores cercanos aseguran recibir mensajes suyos de madrugada y miembros del gabinete lo describen con un ritmo de trabajo “imparable”.

trump El mandatario ya había sido filmado somnoliento en actos oficiales previos. Sin embargo, un análisis del New York Times muestra que, a casi un año de iniciado su segundo mandato, Trump aparece en público con menos frecuencia que durante su primer año en la Casa Blanca. Participa en menos actos dentro del país y su agenda se concentra entre el mediodía y las cinco de la tarde, un rango horario más acotado que el de 2017. Entre el 20 de enero y el 25 de noviembre de 2017, protagonizó 1688 actos oficiales; en el mismo período de su segundo mandato, esa cifra cayó un 39%.

A las señales de fatiga se suma información médica: la Casa Blanca confirmó este año que el presidente fue evaluado por hinchazón en las piernas y diagnosticado con insuficiencia venosa crónica. El mes pasado, Trump dijo haberse sometido a una resonancia en Walter Reed sin detallar el motivo. En abril, su médico Sean Barbabella afirmó que el mandatario “exhibe una excelente salud cognitiva y física”, mientras la vocera Karoline Leavitt acusó a la administración de Joe Biden de “ocultar” el deterioro cognitivo del expresidente demócrata. Donald Trump Japón Un reporte del New York Times señaló una caída en los niveles de energía de Trump. Donald Trump prometió revelar los resultados de sus estudios mientras crecen las dudas sobre su salud El presidente Donald Trump aseguró que difundirá los resultados de la resonancia magnética que le realizaron en octubre y afirmó que desconoce qué parte del cuerpo fue examinada, en medio de señalamientos sobre su estado de salud y dudas instaladas desde hace meses. Sus declaraciones reactivaron el debate público y político. Durante su regreso a Washington desde Florida, Trump dijo a periodistas que divulgará los resultados del estudio médico: "Si quieren que se publiquen los resultados, lo haré". Sus dichos ocurrieron poco después de que el gobernador de Minnesota, Tim Walz (quien acompañó a Kamala Harris en la fórmula demócrata de 2024) cuestionara su capacidad mental y asegurara que su salud estaba deteriorada. donald trump resonancia resultados salud X: @PedeanaCarlos Trump, de 79 años, respondió afirmando que los resultados fueron “perfectos” y aclaró que no sabe qué parte del cuerpo se le examinó, pero negó que hubiera sido la cabeza. "No tengo ni idea, solo fue una resonancia magnética. No fue el cerebro, porque hice un test cognitivo y lo aprobé con nota. Tuve una nota perfecta que tú serías incapaz de tener", sostuvo ante un reportero en el Air Force One.