Lomas de Zamora: detuvieron a una falsa cuidadora acusada de drogar para robarle a adultos mayores

La mujer, de 36 años, se ganaba la confianza de adultos mayores, los drogaba y escapaba con dinero y objetos de valor.

La Policía de la Ciudad detuvo a una mujer de 36 años acusada de hacerse pasar por cuidadora para drogar y robar a adultos mayores , tras identificarla como autora de un último golpe cometido en Recoleta . La sospechosa fue arrestada en Lomas de Zamora luego de una investigación que la vinculó con al menos cuatro hechos similares.

El caso más reciente ocurrió en un departamento de Recoleta, donde la imputada había sido contratada para tareas de cuidado y limpieza. Según la investigación, primero logró ganarse la confianza de la dueña de casa y observar sus rutinas, los lugares donde guardaba dinero y objetos de valor , y la medicación que consumía a diario. Con esos datos, preparó el robo.

Para evitar ser descubierta, la mujer mezcló somníferos con los medicamentos habituales de la víctima , la dejó inconsciente y escapó con el botín.

De acuerdo con fuentes policiales, el accionar de la sospechosa no fue un hecho aislado. La mujer, identificada como Soledad Verónica G., habría utilizado el mismo mecanismo delictivo en al menos otros tres episodios previos. En todos los casos, se presentaba en los domicilios por recomendación de terceros, comenzaba realizando tareas de limpieza y, con el tiempo, asumía funciones de cuidado de personas mayores , lo que le permitía ganarse la confianza de las víctimas.

Una vez afianzado el vínculo, la imputada aprovechaba los momentos en los que las personas a su cargo se encontraban indefensas para sustraer dinero y objetos de valor . Para concretar los robos sin ser detectada, les suministraba sustancias somníferas o psicotrópicas , que mezclaba con la medicación habitual de las víctimas, provocando que quedaran dormidas mientras escapaba del lugar.

La División Delitos contra la Salud y Seguridad Personal de la Policía de la Ciudad inició la investigación a principios del mes pasado, tras la denuncia por el robo ocurrido en Recoleta. A partir del análisis de ese hecho y de otros episodios con características similares, los investigadores lograron reconstruir un patrón delictivo reiterado y vincular los distintos casos entre sí.

La detención y el avance de la causa

Con los elementos reunidos durante la investigación, la Justicia logró identificar el domicilio de la sospechosa, ubicado en el barrio Villa Albertina, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. El juez nacional en lo criminal y correccional Martín Peluso ordenó el allanamiento de la vivienda y la detención de la imputada. El procedimiento se llevó a cabo el 23 de diciembre, aunque en esa oportunidad la mujer no se encontraba en el lugar.

Durante el operativo, el personal policial secuestró psicofármacos y prescripciones médicas, considerados de interés para el avance de la causa. Tras el allanamiento, las tareas investigativas continuaron con vigilancias discretas en las inmediaciones del domicilio, hasta que, anteayer, los detectives detectaron a la sospechosa cuando regresaba a la vivienda y concretaron su arresto.

En relación con el último hecho denunciado, ocurrido en Recoleta, trascendió que el contacto entre la víctima y la imputada se habría producido a través de la recomendación de una persona vinculada a una obra social. Los investigadores señalaron que la sospechosa no habría cometido robos en todos los domicilios donde trabajó.

En los próximos días, el juez Peluso definirá la situación procesal de Soledad Verónica G., mientras la causa avanza para determinar si existen más víctimas y si la acusada actuó sola o contó con algún tipo de colaboración.