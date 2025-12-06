Recoleta suma lujo y vanguardia: llega La Tour Avenida Alvear Residences, proyecto que busca modernizar la zona

La tradicional y aristocrática Avenida Alvear atraviesa una nueva etapa con el lanzamiento de La Tour Avenida Alvear Residences , un desarrollo que buscará modernizar uno de los corredores más aristocráticos de Buenos Aires. En la esquina de Avenida Alvear y Ayacucho , sobre un terreno antes ocupado por un local de joyería y comercios vinculados a productos de vinoteca, se levantará un edificio de alta gama impulsado por Branson Real Estate y proyectado por Gontovnikas Arquitectos.

La directora del proyecto, Vanesa Koifman , destacó que esta ubicación se eligió por su valor histórico, estético y urbano dentro de Recoleta .

La torre contará con 13 pisos , un total aproximado de 6000 m2 y cuatro departamentos por planta . La propuesta apunta a integrarse a la estética clásica de la avenida con una impronta moderna. Las tipologías incluirán unidades amplias de 2, 3 y 4 ambientes , con terrazas y cerramientos de calidad. Los departamentos de 2 ambientes partirán desde 70 m2 y el precio inicial será de u$s340.000 .

Según Koifman, el objetivo es ofrecer “un producto que represente la esencia de la avenida más elegante de Buenos Aires, pero con estándares actuales en diseño y tecnología”.

Render del remate del edificio donde se aprecian las viviendas, su luminosidad y la corvatura en esquina

La ubicación forma parte central de la estrategia del proyecto. Recoleta mantiene un perfil sólido dentro del mercado premium y conserva un atractivo que combina arquitectura histórica, hoteles emblemáticos, museos y comercios seleccionados.

Koifman remarca que “Recoleta simboliza lujo y tradición, por eso se buscó una propuesta que exprese esa identidad con un edificio actual, eficiente y con servicios de hotelería de primer nivel”.

VIDEO LA TOUR - LOOP Un desarrollo con toque futurista que renovará esta zona de Recoleta

La desarrolladora apunta a consolidar esta esquina como un nuevo punto de referencia dentro del barrio, en un punto dinámico de CABA.

Paisajismo y escala urbana

Desde el estudio Gontovnikas Arquitectos detallaron que el edificio completará el portal de acceso a la calle más exclusiva del barrio, reforzará la continuidad paisajística y consolidará la escala urbana de la zona. El frente aportará un gesto contemporáneo en un punto donde confluyen edificios patrimoniales, restaurantes tradicionales, hoteles históricos y espacios culturales.

El diseño se ejecutará con materiales y terminaciones AAA+. Las carpinterías serán Aluar A40 de piso a techo, lo que permitirá un ingreso de luz natural superior y vistas amplias hacia distintos sectores de Recoleta. Los ascensores serán Fujitech o Mitsubishi.

27 Viviendas confortables

Los baños tendrán porcelanatos de gran tamaño y las cocinas incluirán muebles en madera laqueada, mesadas de mármol y electrodomésticos Bosch o Samsung. El sistema de climatización será VRF, valorado por su eficiencia energética y su capacidad para mantener temperaturas uniformes con un consumo controlado.

La experiencia interior acompañará esa línea. El lobby de doble altura marcará desde el primer ingreso la intención de ofrecer una estética elegante, sobria y moderna. Las unidades de un dormitorio tendrán casi el doble de superficie respecto del promedio del mercado. Ese metraje permitirá dormitorios en suite con medidas comparables a las de departamentos de 300 m2, algo inusual dentro de proyectos residenciales en zonas consolidadas.

04 Lobby con generosa altura de piso a techo, se suman locales en la planta baja

Uno de los pilares del proyecto será su oferta de amenities y servicios premium, con criterios propios de la hotelería internacional. Los residentes contarán con gimnasio, spa, piscina cubierta semiolímpica, sala de reuniones, cava, wine bar y restaurante propio. El restaurante permitirá recibir platos y bebidas en el departamento o bajar al salón con atención VIP. También se ofrecerán valet parking, limpieza, mantenimiento, dry cleaning y administración de alquiler temporario.

El servicio de concierge será una pieza clave dentro de la experiencia residencial. Branson lo presenta como un soporte cotidiano para resolver distintas necesidades: reservas para restaurantes, organización de reuniones, asistencia en eventos culturales, coordinación de servicios internos y externos o gestiones vinculadas a la vida diaria. La intención es ofrecer una vida residencial con estándares de hotel cinco estrellas dentro de un edificio privado.

09 Con piscina y amenities, más servicios de hotel cinco estrellas

El proyecto apunta a un público premium, interesado en amplitud, servicios, privacidad y ubicación estratégica. La empresa prevé una demanda compuesta por compradores locales y extranjeros que valoran la tradición de Recoleta y la escasez de desarrollos nuevos dentro del corredor.

Ubicación

Además de la ubicación estratégica, el desarrollo contará con un entorno inmediato conformado por íconos culturales y urbanos que forman parte del ADN de Recoleta. A pocos metros se encuentran el Museo Nacional de Bellas Artes, el Palacio Duhau, el Patio Bullrich, la Basílica del Pilar y el Hotel Alvear, referentes que consolidan el carácter patrimonial del barrio y potencian el atractivo de esta esquina.

08 Con un restaurante exclusivo con delicias culinarias, cocktails artesanales y cava con una selección de vinos y espumantes de todo el mundo

Koifman agregó: "La Tour incorporará un paquete completo de amenities y servicios con criterio de hotel internacional, con restaurante propio, sala de reuniones, cava y un esquema de asistencia que apunta a un nivel de atención comparable al de un hotel cinco estrellas".

Con una serie de servicios ‘a la carta’ pensados para un estilo de vida con asistencia permanente: instructores de fitness, soporte para yoga, bar en zona de piscina y apoyo para alquiler temporario. Estos servicios complementan el esquema de amenities y buscan ofrecer un edificio donde el residente reciba atención personalizada dentro y fuera de su unidad.

Cuándo se inician los trabajos y financiamiento

La obra comenzará en los primeros meses de 2026, con un plazo estimado de 26 meses. La comercialización avanzará en paralelo con el proceso constructivo.

22 Ambientes terminados con materiales ultra resistentes y modernos

La financiación base incluye 30% al boleto y el saldo en 24 cuotas en pesos, aunque la desarrolladora aclara que cada caso se evalúa de manera individual para adaptarse a las necesidades del comprador.

La directora del proyecto resume el espíritu general de la propuesta: “La Tour elevará la experiencia residencial de Recoleta. Buscamos un edificio con tecnología, arquitectura de vanguardia y servicios de hotelería de lujo. Marcará un nuevo estándar dentro de la avenida”, concluyó Koifman.