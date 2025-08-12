Los dueños de los laboratorios del fentanilo contaminado se agarraron a las piñas en el hipódromo de San Isidro







Los hermanos Daniel, Damián y Hernán García Furfaro volvieron a estar en el centro de los focos luego de que se viralizará un video de un escándalo que ocurrió en 2022. En el mismo, los dueños HLB Pharma protagonizan una pelea a las trompadas tras una carrera de caballos.

Los hermanos Ariel, Damián y Hernán García Furfaro - propietarios de laboratorios farmacéuticos vinculados a las muertes por fentanilo contaminado - volvieron a estar en boca de todos. Esta vez, el motivo no estuvo vinculado a las 76 muertes generadas por el medicamento alterado, sino porque se viralizó un vídeo en donde los tres hombres protagonizan un violento incidente en el hipódromo de San Isidro que terminó en destrozos y enfrentamientos con directivos y efectivos policiales.

El episodio tuvo tuvo lugar en octubre de 2022, durante el Gran Premio Jockey Club. Allí, un caballo del stud Mamina, perteneciente a la familia García Furfaro, perdió la carrera tras un final “cabeza a cabeza” decidido por los comisarios deportivos, lo que desató la ira de los hermanos.

El episodio en el hipódromo de San Isidro En medio de la protesta tras haber perdido la carrera, Damián García Furfaro se subió a los carteles indicadores y rompió la marquesina, escena registrada en el video. Luego, en el palco de autoridades, se produjo una pelea a golpes de puño con directivos del hipódromo y personal policial. “Fue una batahola. Algo nunca visto en el hipódromo. Un caos”, describió un testigo.

Fentanilo hipódromo 1 El hecho ocurrió en octubre de 2022. Como consecuencia, el stud Mamina fue suspendido por dos años y sus propietarios recibieron una “prohibición por tiempo indeterminado” para acceder a los palcos. También se inició una causa penal por “atentado y resistencia a la autoridad”.

En su descargo judicial, los García Furfaro afirmaron que fueron “víctimas y no victimarios” y que les “robaron” la carrera. Este antecedente de violencia se suma a otro episodio en los Tribunales de Morón, donde Ariel García habría amenazado a magistrados.

Fentanilo hipódromo 2 Los hermanos recibieron una “prohibición por tiempo indeterminado” para acceder a los palcos. Fentanilo contaminado: ya son 76 las muertes y advierten que el número podría aumentar El juez federal, Ernesto Kreplak, confirmó este domingo que las muertes vinculadas al fentanilo contaminado ascienden a 76 y advirtió que la cifra podría incrementarse. De acuerdo con la investigación del Juzgado Federal N.º 3 de La Plata, se habrían aplicado cerca de 45.000 ampollas de uno de los lotes adulterados con bacterias multirresistentes. En declaraciones a Radio con Vos, Kreplak explicó que, tras el primer fallecimiento registrado en el Hospital Italiano de La Plata, la ANMAT decomisó muestras de todos los lotes de la campaña en curso y de las anteriores, detectando contaminación en dos de ellos. “Uno tuvo una alta circulación y se aplicó ampliamente; del otro, no llegó a administrarse ninguna dosis porque recién había salido a la calle”, señaló. El operativo permitió recuperar 115.000 ampollas durante allanamientos y evitar la aplicación de unas 30.000 que permanecían en hospitales. El magistrado buscó transmitir tranquilidad: “Hoy no circulan ampollas contaminadas”. Kreplak subrayó que, a diferencia de Estados Unidos —donde existe una “epidemia de uso ilegal” que provoca cerca de 50.000 muertes anuales—, en Argentina el fentanilo no circula de manera masiva. No obstante, advirtió que el país carece de un sistema de trazabilidad para esta sustancia, algo que espera modificar a partir de esta investigación.