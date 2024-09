Los gatos, el amor incondicional de Freddie Mercury: regalos personalizados, canciones y herederos de su fortuna

En su almbúm "Mr. Bad Guy" lanzado en 1985 les dedicó una mención en los agradecimientos, señalando que los gatos eran "mis adorados".

Además, se supo que la canción ‘These Are The Days Of Our Lives’, es una composición de Roger Taylor en el que se escucha la voz de Freddie Mercury, dándole una carta de despedida a sus mascotas.

El testamento de Freddie Mercury: a Mary y los gatos

Antes de morir Freddie tuvo una última voluntad y fue que sus gatos sigan teniendo el mismo nivel de vida que él supo darles. Por eso, dejó como encargada de sus "hijos" a Mary Austin, su exesposa y gran amiga. En el testamento aparecía el nombre de Mary y de los gatos que iban a ser sus herederos. Esta fue la manera en la que Freddie pudo asegurarse de que sus tan amados gatos iban a seguir estando bien.

Qué pasó con los gatos de Fredie Mercury tras su muerte

Al fallecer Freddie sus gatos tuvieron varias aventuras. Romeo era un gato violento que solo quería a Freddie y no le gustaba estar con otros gatos, así que el obtuvo una mansión en Londres en la que sus cuidadores aceptaron nunca llevar a otra mascota.

Oscar, Jerry, Tom y Tifany quedaron al cuidado de Mary Austen y vivieron con ella hasta el final de sus vidas.