La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comunicó el relanzamiento de una herramienta digital con una renovación completa de diseño de interfaz y funciones más accesibles. La sección de "Mis Retenciones" servirá para consultar sobre las retenciones sobre los ingresos del usuario y las percepciones sobre operaciones con dólares.
La nueva herramienta de ARCA para facilitar distintas gestiones online
El organismo fiscal presenta un servicio con una nueva interfaz más moderna y rápida, para chequear que las retenciones a los ingresos están bien hechas.
La actualización no sólo moderniza la apariencia del servicio, sino que optimiza su funcionamiento general. Con la reorganización de menús y la incorporación de filtros más definidos, los usuarios podrán identificar de manera más ágil qué retenciones y percepciones fueron aplicadas, en qué fecha y bajo qué concepto.
A su vez, la plataforma incorpora una visualización unificada de los totales correspondientes al período seleccionado, lo que facilita el control de las operaciones registradas y reduce el tiempo destinado a revisar cada movimiento de forma individual.
Los cambios en la herramienta de ARCA
Diseño renovado e interfaz más intuitiva
La herramienta incorpora una interfaz completamente modernizada, con una distribución más clara de menús, filtros y accesos rápidos. El nuevo diseño prioriza la legibilidad y la facilidad de uso, permitiendo que los contribuyentes naveguen la plataforma de forma más ágil y encuentren la información necesaria sin pasos adicionales.
Incorporación del Código 353 para contribuciones patronales
La actualización suma la consulta del Código de impuesto 353 – Retenciones Contrib. Seg. Social, ampliando la información disponible sobre contribuciones patronales. Esta integración permite que empleadores y agentes de retención accedan a datos más completos desde un mismo sistema, evitando verificaciones externas y unificando la trazabilidad de las operaciones.
Visualización destacada de totales por período fiscal
Al realizar una búsqueda, el sistema muestra de manera destacada el total de retenciones o percepciones aplicadas en el período seleccionado. Este cambio mejora el control fiscal al ofrecer un panorama general inmediato, sin necesidad de revisar o sumar manualmente cada operación registrada.
Nueva estructura de opciones dentro del servicio
El servicio se reorganiza en tres opciones principales: Nueva consulta, Consultas predeterminadas y Consultas exportadas. Esta estructura simplificada facilita el acceso a búsquedas personalizadas, accesos directos a operaciones comunes y archivos generados previamente. Desde ARCA resaltan que las Consultas Predeterminadas agilizan la verificación de retenciones frecuentes, como las del sueldo o las percepciones por operaciones en dólares.
