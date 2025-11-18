Quedan horas para pagar el monotributo en ARCA: qué pasa si me retraso







Conocé hasta cuándo tenés tiempo para cumplir con esta obligación fiscal y qué sucederá en caso de no hacerlo.

ARCA alertó a los monotributistas sobre las consecuencias de no abonar la cuota del régimen a tiempo. Mariano Fuchila

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recordó a los contribuyentes hasta cuándo podrán pagar la cuota del régimen del monotributo para evitar tener problemas con el organismo. En esta se incluyen el pago de los impuestos IVA y Ganancias, los aportes jubilatorios y el abono de la obra social.

Los montos de esta cuota dependen de la categoría en la que se encuentre cada monotributista. Sus valores se actualizan cada 6 meses, según el porcentaje de inflación registrado durante el semestre anterior, por lo que la próxima renovación de las mismas llegará en febrero.

monotributo Fecha de vencimiento del monotributo Como todos los meses, la fecha de vencimiento del monotributo está fijada para el día 20 de cada mes, pero puede correrse al primer día hábil siguiente en caso de ser fin de semana o feriado. En este caso, los monotributistas tendrán tiempo para abonar el monotributo hasta este jueves 20 de noviembre.

Qué pasa si no pago el monotributo a tiempo En caso de no abonar la cuota mensual del régimen antes de la fecha estipulada, ARCA comenzará a sumar intereses en estos montos. Sin embargo, en caso de no abonar el monto por más de 10 meses, el organismo dará de baja del monotributo al contribuyente, lo que implica que no podrá acceder a su obra social o emitir facturas.

impuestos ingresos brutos ganancias iva arca afip Depositphotos ARCA: escalas vigentes del monotributo Estas son las categorías vigentes del régimen del monotributo este mes, junto con sus topes de facturación y los valores de cuota a abonar antes del jueves:

Categoría A Impuesto integrado: $4.182,60

Aporte previsional: $13.663,17

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $37.085,74 Categoría B Impuesto integrado: $7.946,95

Aporte previsional: $15.029,49

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $42.216,41 Categoría C Impuesto integrado: $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $16.532,44

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $49.435,58 en el caso de servicios y $48.320,22 para el comercio de bienes. Categoría D Impuesto integrado: $22.307,22 (servicios) y $20.773,60 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $18.185,68

Obra social: $22.864,90

Total a pagar: $63.357,80 en el caso de servicios y $61.824,18 para el comercio de bienes. Categoría E Impuesto integrado: $41.826,04 (servicios) y $33.181,99 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $20.004,25

Obra social: $27.884,02

Total a pagar: $89.714,31 en el caso de servicios y $81.070,26 para el comercio de bienes. Categoría F Impuesto integrado: $58.835,29 (servicios) y $43.220,24 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $22.004,67

Obra social: $32.066,63

Total a pagar: $112.906,59 en el caso de servicios y $97.291,54 para el comercio de bienes. Categoría G Impuesto integrado: $107.074,65 (servicios) y $53.537,32 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $30.806,54

Obra social: $34.576,19

Total a pagar: $172.457,38 en el caso de servicios y $118.920,05 para el comercio de bienes. Categoría H Impuesto integrado: $306.724,27 (servicios) y $153.362,13 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $43.129,16

Obra social: $41.547,19

Total a pagar: $391.400,62 en el caso de servicios y $238.038,48 para el comercio de bienes. Categoría I Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) y $243.985,21 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $60.380,82

Obra social: $51.306,61

Total a pagar: $721.650,46 en el caso de servicios y $355.672,64 para el comercio de bienes. Categoría J Impuesto integrado: $731.955,63 (servicios) y $292.782,26 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $84.533,15

Obra social: $57.580,51

Total a pagar: $874.069,29 en el caso de servicios y $434.895,92 para el comercio de bienes. Categoría K Impuesto integrado: $1.024.737,89 (servicios) y $341.579,30 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $118.346,41

Obra social: $65.806,30

Total a pagar: $1.208.890,60 en el caso de servicios y $525.732,01 para el comercio de bienes.

Temas ARCA

Monotributo