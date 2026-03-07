Por primera vez una universidad nacional eligió a dos mujeres para conducir el rectorado

Laura Tarabella asumió como rectora de la institución y Liliana Dillón como vicerrectora, en una designación que marca la primera vez que dos mujeres conducen la casa de estudios desde su fundación en 1919.

Laura Tarabella y Liliana Dillón encabezarán la conducción de la Universidad Nacional del Litoral hasta 2030.

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) tendrá por primera vez en sus 106 años de historia un rectorado encabezado por dos mujeres. Laura Tarabella asumió como rectora y Liliana Dillón como vicerrectora de la casa de estudios con sede en Santa Fe . Ambas conducirán la institución hasta 2030 , tras suceder al exrector Enrique Mammarella , quien estuvo al frente de la universidad durante los últimos ocho años.

Durante el acto de asunción, Tarabella destacó el significado institucional del cambio y señaló que el hecho representa “ el corolario de un camino recorrido por muchas mujeres en la docencia, la investigación y la gestión universitaria ”.

En su primer discurso como rectora, también puso el foco en el funcionamiento democrático de las universidades públicas y subrayó la importancia del diálogo, la escucha y la convivencia institucional en un contexto nacional que, según planteó, está atravesado por la incertidumbre y tensiones políticas.

Uno de los puntos centrales de su intervención fue la situación presupuestaria del sistema universitario. Tarabella advirtió sobre las dificultades financieras que enfrentan las universidades públicas y reclamó una recomposición de los recursos destinados al sector.

En ese sentido, sostuvo que es necesario garantizar un financiamiento acorde al funcionamiento de las instituciones , así como avanzar en mejoras salariales para docentes, no docentes e investigadores .

La nueva rectora señaló que, frente a ese escenario, la comunidad universitaria deberá optimizar el uso de los recursos y reforzar el trabajo institucional para sostener las actividades académicas, científicas y de extensión.

Trayectoria académica

Tarabella es oriunda de San Vicente, en el departamento Castellanos de la provincia de Santa Fe. Se graduó como profesora de Geografía en la actual Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC) de la UNL y desarrolló una extensa carrera dentro de la universidad.

A lo largo de su trayectoria ocupó distintos cargos de gestión y representación académica. Fue consejera estudiantil y presidenta del Centro de Estudiantes en la década de 1990 y posteriormente se desempeñó como consejera por el claustro docente en la FHUC. En 2018 fue elegida decana de esa facultad y reelegida en 2022.

Además, integró la gestión central de la UNL como directora de Enseñanza de Grado y secretaria académica entre 2016 y 2017.

Perfil de la vicerrectora

La vicerrectora Liliana Dillón es contadora pública nacional y magíster en Docencia Universitaria por la UNL. Actualmente es doctoranda en Ciencias Económicas, Empresariales y Jurídicas en la Universidad de Almería, en España.

Cuenta con más de tres décadas de trayectoria docente en la universidad, donde dicta clases en el área de economía desde 1992. Su trabajo académico se ha centrado en economía social, desarrollo regional y enseñanza de la economía, con participación en proyectos de investigación, publicaciones y dirección de tesis.

Con la asunción de Tarabella y Dillón, la Universidad Nacional del Litoral inicia una nueva etapa institucional, marcada por la primera conducción femenina en la historia de esta casa de estudios fundada en 1919.