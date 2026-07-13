Los turistas extranjeros eligieron su región favorita de la Argentina: cuál lidera el ranking + Agregar ámbito en









Un relevamiento masivo expone los territorios locales con mayor prestigio y mejor reputación entre quienes nos visitan de afuera.

Qué región del país es la más valorada por los turistas extranjeros, según un reciente estudio de la UBA. Gentileza: Guadratin

Un reciente estudio analizó la percepción de los viajeros internacionales sobre la oferta turística argentina a partir de más de 300.000 publicaciones en la plataforma TripAdvisor. Mediante un modelo de lenguaje natural, la investigación rastreó 130 tópicos específicos agrupados en ejes clave como hospedaje, gastronomía, transporte y seguridad. Esto permitió construir un mapa comparativo que revela cómo viven los extranjeros su experiencia a lo largo de cinco regiones del país: el Norte, Cuyo, el Litoral, la Patagonia y CABA.

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El estudio fue desarrollado por los investigadores Daniel Aromí, Paula Bonel y Martín Llada en el marco del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, perteneciente a la Universidad de Buenos Aires (UBA) y al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

Cómo viven los extranjeros su experiencia a lo largo de cinco regiones del país: el Norte, Cuyo, el Litoral, la Patagonia y CABA. Qué opinan los turistas extranjeros sobre las regiones argentinas A nivel general, el relevamiento destaca que el turismo argentino genera una impresión sumamente favorable en el extranjero sin importar el destino elegido, aunque el verdadero valor de los datos surge al contrastar las particularidades regionales.

Un hallazgo llamativo es que CABA, a pesar de concentrar el 73% de la conversación global en las redes, queda relegada frente a las provincias del interior en la calidad de sus alojamientos, afectada por el ruido urbano y menores valoraciones en limpieza y amabilidad.

En contraposición, el Norte y Cuyo se consolidan como las regiones con mejor percepción general; el Norte sobresale por la calidez en la atención y sus precios accesibles, mientras que Cuyo se distingue por la ubicación estratégica de sus hoteles y sus bajos niveles de saturación.

Por su parte, la Patagonia y el Litoral monopolizan las charlas sobre qué lugares visitar, revelando además dinámicas específicas de sus viajeros, como la preocupación por los costos y el ahorro en el sur del país o las recurrentes consultas sobre regulaciones fronterizas y seguridad sanitaria en el Litoral.

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