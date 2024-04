Mar del Plata: un hombre quiso ingresar a la tesorería del Casino para robar y quedó detenido

El fiscal inició una causa caratulada "robo en grado de tentativa".

Milagro en Mar del Plata: le dispararon, pero el tiro pegó en un paquete de chicles

En un nuevo hecho de inseguridad, un vendedor de un kiosco de Mar del Plata vivió una situación milagrosa que no terminó en tragedia gracias a un paquete de chicles.

El episodio delictivo, sexto en lo que va de este 2024, tuvo un desenlace más violento que los anteriores y con un cierre de película que por fortuna la víctima puede contar.

Cristian, el protagonista de esta historia, contó cómo sucedió el robo y recordó: “Uno de los malvivientes me pidió plata, no reaccioné y ahí me tiró el primer tiro, que le pegó a los chicles y por eso no me da a mí”.

Vale precisar que las golosinas se encontraban arriba del mostrador y sirvió para bloquear el ataque efectuado por el delincuente.