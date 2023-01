Martín Soria: Existen "vínculos promiscuos entre Comodoro Py y JxC"

"Hay cuestiones éticas y morales en la justicia, que se perdieron hace tiempo, que obliga a un magistrado que quedó expuesto a excusarse, mínimamente", indicó Soria, subrayando que en con el Gobierno de la Ciudad mantiene una "actividad profesional que no pueden ejercer los magistrados" y consideró que "sería bueno que dejen de inventar excusas y aclaren para qué le pagan un sueldo a Capuchetti".

https://twitter.com/MartinSoria_/status/1611436108738621440 La jueza Capuchetti está contratada por el Gobierno de Larreta desde 2019 en el órgano encargado de asesorar a la conducción política de Seguridad de CABA: el ministerio de D´Alessandro. Los vínculos económicos y políticos entre Comodoro Py y el PRO parecen no tener límite alguno pic.twitter.com/arYxSe0mi9 — Martin Soria (@MartinSoria_) January 6, 2023

En la entrevista realizada este sábado en AM 750, respondió sobre la posibilidad de un juicio político a la jueza: "Me encantaría, pero no se puede porque Horacio Rosatti y la Corte Suprema paralizaron el órgano que la Constitución prevé que sea donde se investiga la inconducta de los magistrados, funcionarios judiciales, que es el Consejo de la Magistratura". “Estaría bueno saber cuántas horas cátedra tiene la jueza Capuchetti y qué concurso realizó”, añadió.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación calificó de "inédito" el juicio a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, y señaló la labor de su presidente, Horacio Rosatti: "Lamentablemente guarda un silencio atronador, vergonzante, frente a la revelación de los vínculos y asesoramiento de su mano derecha, Silvio Robles, con la oposición, dando letra para obstruir el Consejo de la Magistratura y su integración".

Finalmente, Soria se refirió a los gobernadores que no acompañaron públicamente la decisión presidencial de iniciar el proceso contra los jueces de la Corte: "Habría que preguntarle a los gobernadores que firmaron el repudio a la Corte por qué ahora no firmaron el juicio político".