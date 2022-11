Más de 12.000 personas elegirán mañana integrantes de asamblea de la Universidad Nacional del Sur

"Con su voto la comunidad universitaria definirá la composición de la Asamblea Universitaria, integrada por 36 profesores, 24 alumnos, 10 auxiliares y 2 no docentes", expresaron a Télam fuentes universitarias y señalaron que "la asamblea resultante se reunirá en su primera sesión ordinaria el 7 de diciembre y su función principal será elegir la fórmula de rector y vice que encabezará la gestión de la UNS entre 2023 y 2028".

En ese marco, se presentaron las listas Acción UNS, con los candidatos Daniel Vega como rector y Andrea Castellano; la Blanca, con Gastón Milanesi y René Albouy; y la agrupación La Red, con Pedro Silberman y Alejandra Pupio.

____

MAR CHIQUITA: Firmaron convenio del programa universitario Puentes

El intendente de Mar Chiquita, Jorge Paredi, firmó con el jefe de Asesores del gobierno bonaerense, Carlos Bianco, un convenio por la adhesión de ese partido al Programa Puentes, de integración territorial universitaria, que permitirá la extensión de carreras en diferentes universidades.

El acuerdo fue firmado el viernes último junto al director ejecutivo del Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico, Juan Brardinelli, el secretario General, Walter Wischnivetzky, y la jefa distrital de Educación, Verónica Serantes.

"Se abren más oportunidades para nuestros jóvenes y adultos, tendremos acceso a carreras universitarias por medio de la extensión y con un edificio nuevo que comenzaremos a construir. Destacamos la importancia que le da el gobernador Kicillof a los programas educativos", afirmó Paredi, mientras Bianco remarcó que "las carreras tengan que ver con las necesidades de formación y capacitaciones del distrito. Desde la provincia financiamos esas carreras en un trabajo conjunto con universidades y el municipio, los jóvenes nos piden trabajar y estudiar y para nosotros donde está la necesidad nace un derecho".

Con la implementación de Puentes, Mar Chiquita recibirá un subsidio del Gobierno provincial para la construcción de un aula con capacidad para treinta alumnos, una sala de profesores y un área de administración. Asimismo, en el marco del programa se está gestionando el dictado de nuevas carreras a través de un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

____

BAHÍA BLANCA: Trabajadores judiciales regresaron a trabajar a edificio que sufrió inconvenientes

Empleados del Poder Judicial bonaerense regresaron hoy a trabajar en forma presencial a un edificio de la ciudad de Bahía Blanca donde funcionan varios juzgados de Garantías, de Familia y Asesoría Pericias, luego de que se registraran distintos desperfectos en menos de una semana, que provocaron el corte de energía en una estación transformadora ubicada en el subsuelo.

Debido a los inconvenientes, entre los cuales figura la rotura de un caño de agua y otro de cloacas que afectaron una estación transformadora de la Empresa Distribuidora de Energía Sur (EDES), la totalidad de la planta debió realizar las tareas de forma remota.

Integrantes de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) realizaron una asamblea junto a los trabajadores en el edificio de Colón 46, donde el secretario gremial de la AJB local, Carlos Raya, dijo que "le vamos a sugerir a los titulares de las dependencias el teletrabajo, que haya menos gente en el edificio, los que decidieron ingresar no se sienten seguros, no quieren trabajar acá, pero no lo pueden decidir ellos".

"Acá hay 180 personas trabajando", sostuvo al indicar que "pedimos garantías y un pedido de informes que este edificio es seguro" a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.