Mascotas: ¿por qué hablan los loros?

Los loros son aves conocidas por su asombrosa capacidad para hablar e imitar sonidos humanos y del entorno . Este don singular intriga a científicos, amantes de la naturaleza y curiosos por igual. La realidad es que los loros no hablan , lo que hacen es repetir palabras y sonidos que escuchan con frecuencia en su entorno .

A diferencia de los humanos, las palabras que repiten no tienen significado para ellos, ni tampoco pueden comunicar ideas independientes a través de la formación de frases con sentido. De todas maneras, para que los loros logren desarrollar el habla, deben ser entrenados. Por eso los loros que no han desarrollado esta facultad en su edad más temprana es probable que posteriormente no lo consigan, ya que se trata de un proceso cerebral complejo que debe desarrollarse con su crecimiento.