Asignación por Prenatal y Maternidad: ¿Quiénes cobran este martes 13 de diciembre?

Luego del parto, los progenitores pueden solicitar la Asignación Familiar por Nacimiento como ayuda de la seguridad social en esta otra etapa de la crianza de un hijo.

Asignación Prenatal: requisitos

Tener 12 semanas de gestación o más.

Realizar la solicitud durante tu embarazo. Una vez ocurrido el nacimiento o interrupción del embarazo no se puede tramitar.

Trabajadoras/es en relación de dependencia o trabajadoras/es que se encuentren cobrando por una ART, tiene que haber trabajado al menos 3 meses en el último año. En caso de no tener esta antigüedad, el pago de los meses de Asignación por Prenatal se percibirán luego de que se cumpla.

Trabajadoras/es monotributistas deben contar con 3 meses de aportes consecutivos y anteriores a la fecha de concepción.

Las personas que cobren la Prestación por Desempleo o que sean titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra no requieren antigüedad para cobrar la Asignación Familiar por Prenatal.

Los ingresos individuales y los del grupo familiar no deben superar los topes máximos vigentes.

Asignación por Maternidad

Los requisitos para cobrar la asignación son:

Contar con 12 semanas de gestación o más.

Disponer de al menos tres meses de antigüedad en el trabajo cuando comienza la licencia.

Quienes trabajan por temporada, deben estar activas cuando comienza la licencia.

Si el bebé fue diagnosticado con Síndrome de Down, la madre puede solicitar la Asignación por Maternidad Down. Para esto se debe solicitar la extensión de la licencia mediante el certificado de diagnóstico de Síndrome de Down, hasta 15 días antes de la finalización de la Licencia por Maternidad.

