Maxi de Gran Hermano fue internado de urgencia

Maxi Giudici , el exparticipante del reality Gran Hermano , fue internado en el Hospital Ramos Mejía de esta Capital, luego de que fuera trasladado por personal del SAME .

La madre se comunicó de inmediato con un amigo de él, Alexis , también exparticipante de Gran Hermano , quien al llegar a su departamento lo encontró con Juliana, su reciente expareja. Allí se dio aviso al SAME .

image.png

El parte policial sobre la internación de Maxi

El parte policial sobre el caso detalla que “personal fue desplazado a la 1.25 de la madrugada por un masculino que habría ingerido gran cantidad de pastillas. Arribado se encuentra con ambulancia de SAME quien asiste y deriva al Hospital Ramos Mejia a Maximiliano Jose GUIDICI (sic) con diagnóstico intento de suicidio, pudiendo ser la acción de la ingesta de un blíster de pastillas de clonazepam de 2 miligramos”.

En un escueto comunicado brindado a la producción del programa Mañanísima (Ciudad Magazine), el exparticipante, consultado sobre cómo se encontraba, solo afirmó: “La estoy pasando mal, pero nada fuera de la vida”.

Horas antes, su pareja Juliana Díaz había anunciado la separación definitiva a través de un mensaje en sus redes sociales, a solo 19 días de haberse reconciliado con el cordobés.

“Hola a todos, solo quería contar que con Maxi ya no somos pareja”, escribió en sus historias de Instagram. Haciendo referencia a los motivos de la ruptura, la participante del Bailando 2023 aclaró: “Entre tantas idas y vueltas no pudimos sostener la relación. Es una separación definitiva, no hay retorno por el bien de nuestra salud”.

El posteo de Juliana anunciando la separación

image.png

Centro de Asistencia al Suicida

El Estado cuenta con un Centro de Asistencia al Suicida, al que se puede recurrir de 8 a 00 horas, al teléfono 0800 345 1435. El organismo se localiza en la avenida Córdoba 2351 de la Ciudad de Buenos Aires.