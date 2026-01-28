El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tiene para este miércoles una máxima de 30 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas para ocho provincias.
Continúa el calor en el AMBA: qué provincias están bajo alerta y cómo seguirá el clima en el resto del país
El AMBA cuenta con mínimas cercanas a los 20 grados. El SMN emitió alerta amarilla por tormentas y calor extremo del centro al norte del país.
Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
El SMN indicó para este miércoles marcas entre los 21 y 30 grados, mientras el jueves y viernes se esperan registros similares: la mínima será de 23. El fin de semana podría esperarse con estabilidad aunque mayormente nublado: las marcas estarán entre los 22 y 31 grados.
Alerta meteorológica por tormentas: las provincias afectadas
El organismo indicó alerta amarilla por tormentas para Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santa Fe, Córdoba, Misiones y Corrientes. Allí se aguarda caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante y ráfagas de hasta 90 km/h, con una acumulación entre 20 y 40 mm.
Por otro lado, rige una alerta amarilla por calor extremo para Buenos Aires y CABA -que se extiende a naranja hacia el sur provincial, en regiones como Ezeiza, Lanús, La Plata, Berazategui, Coronel Brandsen, San Vicente, entre otros-, Corrientes, Córdoba, Neuquén y Río Negro.
