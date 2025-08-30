Mendoza: por la tormenta de Santa Rosa, hay al menos 100 evacuados y colapsó un hipermercado







El reporte de Defensa Civil local informó caída de árboles y posibilidad de caída de granizo y nevada en la zona de la cordillera.

Mendoza se vio afectada por la el tormenta de Santa Rosa.

La llegada de la tormenta de Santa Rosa ya expresa sus primeras consecuencias, con un grave impacto en la provincia de Mendoza, en donde al menos 100 personas fueron evacuadas. Las autoridades explicaron que el municipio de Guaymallén fue el más afectado, reportándose filtraciones en hogares y edificios.

La localidad de Palmira también se vio afectada, mientras que otras de las consecuencias del fuerte temporal fue el colapso de un hipermercado en el departamento de San Martín, que tuvo que cerrar por precaución.

El reporte de Defensa Civil local informó caída de árboles y posibilidad de caída de granizo y nevada en la zona de la cordillera. La inestabilidad climática continuará hasta el domingo y las precipitaciones oscilarán de leves a intensas.

Tormenta de Santa Rosa: cuándo afectará al AMBA y al resto del país El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que la tradicional tormenta de Santa Rosa, que cada año despide agosto, llegará puntual este fin de semana. El fenómeno comenzó a sentirse en distintas provincias el sábado y se intensificará el domingo, con lluvias, tormentas y ráfagas de viento que afectarán a gran parte del país.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el sábado se mantuvo inestable, con cielo mayormente nublado y temperaturas entre 14°C y 20°C. Aunque no se esperan precipitaciones durante el día, la humedad será notable y las lluvias podrían iniciar en la noche del sábado o la madrugada del domingo, con una probabilidad estimada entre el 10% y el 40%. Se prevé un leve descenso de la temperatura a partir de la tarde.

Fuera del AMBA, la situación será más compleja. Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa, Río Negro, Neuquén, San Juan, La Rioja y Catamarca estarán bajo alerta por tormentas y lluvias. El SMN recomienda evitar actividades al aire libre, mantenerse alejados de ríos o cuerpos de agua y no transitar calles inundadas. Además, aconsejan cortar el suministro eléctrico en caso de detectarse filtraciones de agua en las viviendas. El domingo será la jornada de mayor impacto. Se esperan lluvias persistentes y tormentas aisladas durante todo el día, especialmente en Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza y el este de La Rioja y San Juan. En algunas zonas, la acumulación de agua podría superar los 100 milímetros, acompañada de ráfagas de viento de hasta 90 km/h. La actividad eléctrica será intensa en regiones del centro del país, y la precipitación continuará durante la madrugada del lunes, disipándose alrededor del mediodía.

