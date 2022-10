CEO de Microsoft Gaming: "El metaverso es un videojuego pobremente construido".

Metaverso.webp

Mientras que uno de los aspectos con los que Meta vendió la utilidad del metaverso es que podría ser un lugar no solo para socializar sino también para trabajar, Spencer respondió en desacuerdo. "Los creadores de videojuegos tienen la increíble habilidad para construir mundos convincentes en los que queremos pasar el tiempo. Para mí, construir un metaverso que parezca una sala de conferencias no me hace sentir que quiera pasar ahí la mayor parte de mi tiempo".

A pesar de estos comentarios, Spencer si aclaró que piensa que ese concepto va a cambiar. "Creo que todavía es muy temprano pero eventualmente va a parecerse más a los videojuegos que algunos modelos que se están viendo hoy". El CEO de Microsoft Gaming no fue el único que habló en contra del metaverso durante la conferencia, el CEO de Snap, Evan Spiegel lo definió como "vivir adentro de una computadora" y "lo último que querría hacer al llegar a casa del trabajo", mientras que ejecutivos de Apple y Disney explicaron que no utilizarán ese término.

televisor inteligente xbox.jpg

Su apertura tiene sentido en que Microsoft está teniendo sus propios proyectos alrededor de esta tecnología. De aprobarse, la compra de Activision Blizzard le daría a la compañía "bloques para construir el metaverso", según explicó Satya Nadella, CEO de Microsoft.