La ONU sostiene que los ataques de EEUU en el Caribe y Pacífico violan el derecho internacional

El organismo llamó a detener tales ataques y "tomar todas las medidas necesarias para evitar el asesinato extrajudicial de las personas a bordo de esas embarcaciones".

La ONU le pide a EEUU utilizar los métodos de aplicación de la ley para manejar las cuestiones del tráfico ilegal en alta mar.

El secretario general de la ONU, António Guterres, sostuvo este viernes que los ataques aéreos de Estados Unidos en el Caribe y el este del Pacífico "violan el derecho humanitario internacional", indicó hoy un portavoz del organismo.

De esta forma, Guterrés mostró su apoya a la opinión del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, quien se había manifestado en el mismo sentido.

Farhan Haq, portavoz adjunto del jefe de la ONU, en conferencia de prensa señaló que "ninguno de los individuos de las embarcaciones atacadas pareció representar una amenaza inminente para la vida de los demás, ni pareció justificar de alguna otra manera el uso de fuerza armada letal contra ellos conforme al derecho internacional".

"Deseamos asegurarnos de que se utilicen los métodos de aplicación de la ley establecidos para manejar las cuestiones del tráfico ilegal en alta mar", añadió el portavoz.

Turk ya había declarado que Estados Unidos "debe detener tales ataques y tomar todas las medidas necesarias para evitar el asesinato extrajudicial de las personas a bordo de estas embarcaciones, independientemente de cualquier acusación criminal en su contra".

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, publicó recientemente en X que las fuerzas estadounidenses atacaron otra presunta embarcación de narcotraficantes en el Caribe, lo que dejó tres muertos y elevó a 18 el total de embarcaciones destruidas.

El Senado de EEUU avaló una acción militar no autorizada contra Venezuela

El Senado rechazó - el pasado jueves - una resolución bipartidista, impulsada por mayoría demócrata, que buscaba impedir que el gobierno de Donald Trump tomara acción militar contra Venezuela sin la aprobación del Congreso.

La resolución, liderada por los senadores demócratas Tim Kaine, Adam Schiff y el republicano Rand Paul, no prosperó tras una votación de 49 a 51. La senadora republicana Lisa Murkowski se unió a Paul y a los demócratas para votar a favor de la resolución.

Trump confirmó el mes pasado que autorizó a la CIA a operar dentro de Venezuela para frenar los flujos ilegales de migrantes y drogas desde la nación sudamericana.